Facebook-Falle: Vorsicht bei Freundschaftanfragen

Der Telebasel News Beitrag vom 1. Mai 2017.

Heutzutage ist so ziemlich jeder auf irgendeiner Social Media-Plattform. Gerade auf Facebook erhalten die Nutzer viele Freundschaftsanfragen. Doch Achtung: Die Basler Staatsanwaltschaft mahnt nun zur Vorsicht bei der Annahme von solchen Anfragen - denn diese kommen nicht immer von der jeweiligen Person, sondern stammen immer öfter von Fake-Profilen.

«Wir haben seit Anfang Jahr fast 40 Anzeigen, die bei uns eingegangen sind. Das sind Leute, die im Internet betrogen worden sind», so Peter Gill, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel, gegenüber Telebasel. «Das heisst, sie waren in einem sozialen Netzwerk unterwegs und erhielten eine Freundschaftsanfrage und dachten sich dabei: ‹Aha. denn kenn’ ich› und haben zugesagt.»

Genau dieser Masche ist eine Bekannte der SP-Landrätin Miriam Locher zum Opfer gefallen. Wir haben im Januar berichtet. Das Vorgehen der Betrüger ist aber immer dasselbe: Freundschaftsanfragen von gefälschten Profilen.

Opfer werden abgezockt

Michèle Meyer, Opfer dieses Internet-Betrugs über ihre Erfahrung: «Ich habe erst gedacht, sie hat eine zweite Seite aufgemacht. Was es ja hin und wieder gibt, ein zweites Profil. Und habe die Anfrage natürlich angenommen und dann kam sofort: ‹Huhu Michèle, darf ich deine Telefonnummer haben?›»

Michèle Meyer hat ihr die Handynummer geschickt. Kurz danach wurde sie nach einem fünfstelligen Code gefragt. Mit diesem Code konnten die Täter Geld von ihrer Telefonrechnung abbuchen. Das sei das typische Vorgehen, sagt die Staatsanwaltschaft: «Die Kriminellen sind sehr perfid und können sehr gut Profile fälschen.»

Worauf sollte man achten, damit man nicht auf einen solchen Facebook-Trick hereinfällt? Telebasel hat Peter Grill gefragt: «Wenn Sie eine solche Anfrage erhalten und kurz darauf wird verlangt, dass Sie Ihre Telefonnummer preisgeben, dass Sie ihr Bankkonto bekanntgeben, dass Sie ihren Pin bestätigen, dann müssen Sie sich fragen: ‹Was soll das?› Das ist nämlich nicht normal. Das sind Hinweise, dass etwas nicht stimmt. Löschen Sie das Profil sofort und teilen Sie ihrem Provider mit, dass Sie so eine Anfrage erhalten haben.»

Täter kommen damit durch

Die Staatsanwaltschaft mahnt zur Vorsicht und kritischem Hinterfragen, wenn man sich im Internet und den sozialen Medien bewegt. Ist der Schaden nämlich bereits entstanden, dann ist es in der Regel zu spät. Es sei kaum möglich, die Täter zu schnappen. Die Täter seien zumeist im Ausland, so Gill. Zudem sind die sozialen Netzwerke in anderen Ländern domiziliert. Und wenn man ein solches Strafverfahren führen wolle, müsste man ein internationales Rechtshilfeersuchen stellen. Dies dauere sehr lange.

Weil der erbeutete Ertrag des Opfers meist nur etwa 100 Franken beträgt, kann man auch kein Begehren auf Rechtshilfe stellen. Der Schaden gelte als Bagatell-Delikt. Am Schluss bleibe einem nichts anderes übrig, als vorsichtig mit den eigenen Informationen im Internet umzugehen.