Ueli Steck und sein Leben am Limit

Mit Ueli Steck verliert die Schweizer Bergsport-Szene am Mount Everest ihren bekanntesten Exponenten. (Bild: Keystone)

Ueli Steck stürzte am Sonntagmorgen, 30. April 2017, beim höchsten Berg der Welt, am Mount Everest, 1'000 Meter in die Tiefe. Die Nachricht über den Tod des 40-jährigen Rekord-Extrembergsteigers erschütterte die Schweiz. Denn seinen Angehörigen und Unterstützern war immer klar: Ueli war jemand Besonderes.

Steck war am Mount Everest, um einen Rekord aufzustellen. Er wollte den höchsten Berg der Welt über die West Ridge/Hornbein Couloir Route und anschliessend den Lhotse innerhalb von zwei Tagen und ohne Sauerstoffflaschen bezwingen.

Seine letzte Ruhe soll Ueli Steck in Nepal finden. Er habe Nepal geliebt und bei den Sherpa und deren Familien viele Freunde gehabt, sagte Stecks Sprecher Andreas Bantel der Nachrichtenagentur sda. Die Familie wünsche sich deshalb, dass Steck in Nepal beerdigt werde. In der Schweiz soll es später eine Gedenkfeier geben.

Bilder aus dem Leben des Bergsteigers

2011 war Ueli Steck in Basel und sprach mit Telebasel. Im Video Sehen Sie Bilder aus dem Leben des Bergsteigers und einen der ersten Unterstützer Stecks, Christian Jäggi. Dieser sagte damals: «Ueli fiel uns auf. Man hat schon früh gemerkt, dass an ihm etwas Besonderes ist.»

(Video: Telebasel)

Etliche Rekorde

Der Extrembergsteiger erreichte in seinem Leben etliche Kletterrekorde. So bezwang er 2015 innert 61 Tagen alle 82 Viertausender des Alpenkamms.

Den Eiger, seinen ‹Hausberg›, bezwang Steck unzählige Male. Das erste Mal durchstieg er 1995 die Eigernordwand mit 18 Jahren. 2008 rannte er die Nordwand hoch und erreichte den Gipfel in der Rekordzeit 2 Stunden 47 Minuten. Als ein anderer Bergsteiger Stecks Rekord brach, nahm dieser die Herausforderung an: 2015 bezwang er die Nordwand in nur 2 Stunden und 22 Minuten.

Auch zahlreiche andere Geschwindigkeitsrekorde, so 2009 am Matterhorn, und Erstbegehungen führte der Extremsportler durch. Seinen ersten Achttausender bestieg er 2009 mit dem Gasherbrum II in Pakistan. Den Gipfel des Mount Everest erreichte Steck 2012 – ohne die Hilfe einer Sauerstoffflasche.

Leben am Limit

Steck geriet mehrfach in gefährlichen Situationen. 2007 entging er nur knapp dem Bergtod, als er an der Annapurna-Südwand von einem Stein getroffen wurde und bewusstlos über 200 Meter in die Tiefe stürzte. 2013 gelang es Steck dann doch noch, die extrem gefährliche Annapurna-Südwand im Alleingang zu besteigen

In eine weitere gefährliche Situation geriet Steck 2008, als er und der Walliser Simon Anthamatten zwei in Not geratenen Bergsteigern zu Hilfe eilten. Einen der beiden konnten sie retten. Steck und Anthamatten wurden dafür 2008 mit dem Prix Courage der Zeitschrift ‹Beobachter› ausgezeichnet.

Trauer unter Sportkollegen

Sportlerkolleginnen und -kollegen reagierten traurig. Die Nidwalder Bergführerin und Extremsportlerin Evelyne Binsack nannte Stecks Tod auf blick.ch «eine Katastrophe». Steck habe vermutlich «zwei Seelen in seiner Brust gehabt». Eine Seite Stecks habe sich «total austesten» wollen. Die andere sei sehr empfindsam und weich gewesen.

Auch Sportminister Guy Parmelin sprach den Angehörigen sein Beileid aus. «Steck war einer der Besten, verschob Grenzen, und doch blieb er immer bescheiden», schrieb Parmelin und würdigte Stecks «Leistungen, seine Willenskraft und seine Haltung». Steck sei seine Aufgaben «mit höchstem Respekt und Sorgfalt» angegangen.

Ski-Legende Bernhard Russi sei am Boden zerstört: «Ueli hat immer im Grenzbereich gelebt. Aber warum musste er jetzt so sterben, wo er sich nicht in unmittelbarer Gefahr oder am Limit befand?»

(sda / jb)