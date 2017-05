Knapp 2000 Personen an 1. Mai-Demo in Basel

(Video: Telebasel)

Traditionell zum Tag der Arbeit findet ein Demonstrationszug durch Basel statt. Die Gewerkschaften demonstrieren in diesem Jahr unter dem Motto ‹Gemeinsam Kämpfen - für eine starke AHV!›. Knapp 2000 Personen haben am Montag trotz Regenschauern am Umzug teilgenommen. Themen waren die Altersvorsorge sowie die Fremdenfeindlichkeit. In Zürich hingegen kam es zu Zwischenfällen und Sachbeschädigungen.

Die Demonstrierenden zogen Fahnen schwingend und Transparente haltend vom Messe- zum Barfüsserplatz. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Mittleren Brücke führte die Route in diesem Jahr über die Wettsteinbrücke. Dabei behinderte die Demonstration immer wieder kurz den Verkehr.

Revolutionäres Bündnis an der Spitze

Angeführt war die Demonstration vom Revolutionären Bündnis. Dieses hatte im Vorfeld die Spitze des Zuges «beansprucht» und Kritik am «rot-grünen Establishment» geäussert. Mit etwas Abstand folgten die Gewerkschaften und die linke Parteien als Organisatoren. Daneben marschierten etwa auch zahlreiche Immigrantengruppen mit. In Basel-Stadt ist der 1. Mai ein Feiertag.

An der Kundgebung auf dem Barfüsserplatz sprachen unter anderem vpod-Generalsekretär Stefan Giger und der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck. Letzterer prangerte etwa die bewusst geschürte Verunsicherung der Menschen an. Im Anschluss an die Reden startete ein 1.-Mai-Fest mit Livemusik.

Wermuth spricht in Liestal

Für den Nachmittag hatte der Gewerkschaftsbund Baselland zur 1. Mai-Feier auf dem Zeughausplatz in Liestal geladen. Geplant war unter anderem eine Rede von SP-Nationalrat Cédric Wermuth. (sda)

Petarden und Sprayereien in Zürich

Ganz anders sieht die Situation an der Limmat aus: Dort versammelten sich rund 12’000 Demonstranten auf dem Helvetiplatz für den Umzug in Richtung Innenstadt. Kurz nach dem Mittag traf der Umzug auf dem Sechseläutenplatz ein. Dort nahmen auch rund 500 teils vermumte Personen am Anlass teil, die die Polizei der linksautonomen Szene zuordnet.Die Vermumten zündeten in der Folge Knallkörper und Petarden. Entlang der Umzugsroute enstanden mehrere Sachbeschädigungen durch Farbanschläge und Sprayereien. Bereits in der Nacht auf vergangenen Sonntag wurde die UBS-Filiale in der Europaallee Opfer eines Farbanschlags von Unbekannten.

