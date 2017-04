Kompletter Ernteausfall wegen Frost

Der späte Frost setzt den Bauern zu: Wo normalerweise um diese Jahreszeit alles blüht und gedeiht, ist es dieses Jahr trist. (Bild Telebasel)

Bauer Andreas Kaufmann aus Buus BL wird diesen Sommer nichts verdienen. Schuld daran ist das frostige Wetter der vergangenen Woche.

Es ist ein trauriger Anblick auf vielen Feldern und Plantagen im Baselbiet. Wo sonst um diese Jahreszeit Blütenpracht und Früchte zu sehen sind, ist es trist. Der späte Frost hat den Pflanzen zugesetzt.

Betroffen ist auch der Betrieb von Andreas Kaufmann aus Buus. Er hat drei Hektaren Kirschen und je zwei Hektaren Zwetschgen und Reben – alles durch den Frost kaputtgegangen. «Ich rechne mit einem Ernteausfall von 95 bis 100 Prozent», so Kaufmann. Das Entspreche dann mehreren zehntausend Franken. Und eine Versicherung dafür gebe es keine.

Ähnlich wie Kaufmann ergeht es auch vielen anderen Bauern. «Gerade die jüngeren, die noch nicht so lange im Geschäft sind, nehmen es besonders schwer», so Kaufmann. Deshalb sei es wichtig, dass man sich gerade jetzt unter Kollegen austausche und versuche, gemeinsam eine Lösung zu finden. Nur, so einfach ist das nicht. «Wir haben noch keinen Plan B», sagt Kaufmann. Niemand habe wirklich damit gerechnet, dass dieses Horrorszenario eintreten könnte.

