Der Telebasel News Beitrag vom 30. April 2017.

Der Basler Viktor Bogdanovic haucht den Figuren von Superman und Batman Leben ein. Er ist Zeichner beim amerikanischen Comic-Verlag DC. An der Fantasy signiert er seine Illustration und verrät Tipps und Tricks rund ums Zeichnen der Superhelden.

Der Basler Viktor Bogdanovic ist zu Gast am Comicshop-Stand an der Fantasy Basel. Dort signiert der Zeichner der Batman- und Superman-Comics seine Werke. «Heute hat die Game-Welt einen Einfluss auf das Comic-Zeichnen», sagt Bogdanovic. Trotzdem sterbe das Comic nicht den Zeitungstod: «Die Leute haben Comics nach wie vor gerne in Printform.»