Tausende feierten den Meistertitel des FCB

Trotz der Kälte haben mehrere tausend FCB-Fans in der Nacht auf Samstag auf dem Basler Barfüsserplatz in einer spontanen Feier den 20. Meistertitel des FC Basel gefeiert. Kurz nach 1:00 Uhr erschien die Mannschaft auf dem Balkon des Stadtcasinos - allerdings ohne Meistertrophäe.

Die Feierlichkeiten in Basel starteten wenige Minuten nach Mitternacht, als die Fans mit dem Extrazug aus Luzern im Basler Bahnhof SBB ankamen. Sie stimmten in der Halle laut Fangesänge an, sodass die ganze Umgebung beschallt wurde.

Danach zogen die vornehmlich jungen Fans singend und Pyros zündend in die Stadt. Im Mannschaftsbus erreichten die aus Luzern kommenden Spieler den Barfi.

Zuvor hatte der FCB beim FC Luzern 2:1 gewonnen und somit vorzeitig den achten Meistertitel de suite sichergestellt. Im Rauch von Feuerwerkskörpern erschienen die Spieler auf dem Balkon des Stadtcasinos und sangen mit den Fans.

(Video: Telebasel)

Der 20. Meistertitel in der Geschichte des FC Basel wird offiziell am 2. Juni im St. Jakob-Park gefeiert, wenn das letzte Spiel der diesjährigen Super-League-Saison vorbei ist und der Pokal übergeben wird. Für Samstag, 3. Juni, ist ein Stadtfest für die ganze Familie geplant.

(sda)