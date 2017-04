Der Telebasel News Beitrag vom 29. April 2017.

Basel SVP uneinig über Bruderholz-Initiative

Die SVP Baselland ist sich eigentlich meistens einig. Nicht so gestern beim Parteitag in Bubendorf. Streitpunkt: Die Bruderholz-Initiative. Alt-Regierungsrat Jörg Krähenbühl und Regierungspräsident Thomas Weber buhlten um die Gunst der Parteimitglieder. Am Ende schloss sich die SVP Baselland aber der Parole der anderen Baselbieter Parteien an.

