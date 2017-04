Spezialsendung zur spontanen Meistersause des FCB

Ab 19:15 Uhr zeigt Telebasel die Spezialsendung zur spontanen Meisterfeier vom 28. April 2017.

Zum Anlass des 20. Meistertitels des FC Basel, zeigt Telebasel eine 35-minütige Spezialsendung zu den rotblauen Feierlichkeiten auf dem Barfüsserplatz. Die spontane Meisterfeier zum nochmals Geniessen.

Geschafft!!! Der FC Basel hat die Ziellinie erreicht. Belohnung ist der 20. Meistertitel und der zweite Stern der Vereinsgeschichte. Nach der Erlösung in der Swisspor Arena von Luzern reisten die Bebbi nach Hause auf den prall gefüllten Barfüsserplatz, wo sie einmal mehr bewiesen, dass auch nach dem 8. Titel in Folge, keine Feiermüdigkeit am Rheinknie vorhanden ist.

Telebasel zeigt nochmals die Highlights der gestrigen (und heutigen) entscheidenden Meisternacht in einer 35-minütigen Spezialsendung um 19:15 Uhr und dann stündlich. Für all diejenigen, denen das Wetter zu kalt war oder bereits tief geträumt haben – oder einfach nochmals die Feier Revue passieren lassen wollen – nicht verpassen!

Die Spezialsendung zur spontanen Meisterfeier: Am 29. April 2017 ab 19:15 Uhr stündlich.