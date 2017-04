Mehlwürmer zur Vorspeise

Der Telebasel News Beitrag vom 29. April 2017.

Ab dem 1. Mai dürfen in der Schweiz Insekten auf den Teller. Doch wie schmecken die Krabbeltiere und warum soll man die überhaupt essen? Telebasel hat die Antworten.

Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmer dürfen vom 1. Mai an auf die Schweizer Speisekarte. Auch an der Buvette Bollwerk soll es im Verlauf des nächsten Monats die Krabbeltiere zu bestellen geben. Mitbegründer der Bollwerk Buvette Roger Greiner ist sich sicher, die Insekten werden in Zukunft fester Bestandteil unserer Ernährung; und das sei gar nicht so schlimm: «Es geht auch ein bisschen um die Umwelt, wir wissen nicht, was in 30 oder 40 Jahren sein wird, ob wir noch Fleisch essen können.» Der nachhaltige Gedanke sei auch dabei.

Wie Popcorn, Nuss und Poulet?

Nach Poulet, Nuss oder Popcorn sollen die Insekten schmecken, je nach dem, wie sie zubereitet werden. Davon möchte sich unsere Reporterin Lena Wilczek überzeugen lassen. Nach kurzem Zögern landet die erste Heuschrecke im Mund. «Also es hat eine angenehme Würzmischung finde ich.» Der Mehlwurm schmecke zwar nicht unbedingt wie versprochen nach Nuss, sei aber auch ganz in Ordnung.

Gastronom Roger Greiner möchte noch mehr Basler von den Insekten als Delikatesse überzeugen. So wird er unter anderem Ende Juni in der Markthalle ein Insektendinner organisieren.