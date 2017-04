Der Maestro unter den FCB-Meistern

Matías Delgado im Interview mit Telebasel. (Video: Telebasel)

Als einziger Spieler war Matías Delgado an zwei historischen FCB-Nächten mit dabei: 2004, als der FCB den ersten Stern holte, und 2017, als der zweite Stern dazu kam.

Telebasel Reporter Florian Künzi wollte vom sechsfachen Champion wissen, was ihm dieser 20. Titel bedeutet: «Es fühlt sich an wie der erste Titel, weil ich viel dafür arbeiten musste», so Delgado. Das ganze Team habe viel für diesen Titel getan. Er wisse, von aussen sehe es einfach aus, «aber ich muss sagen, wir hatten lange Wochen, harte Spiele, harte Trainings. Aber jetzt geniesst es jeder.»

Von 2003 bis 2006 spielte der Argentinier bereits beim FC Basel. In seiner zweiten Saison wurde er Schweizer Meister, für den FCB war es damals der zehnten Titel. Gleich bedeutend mit dem ersten Stern.

Alle Meistertitel des FCB:

1/20 Der erste Schweizer-Meister-Titel der Clubgeschichte. Den Titel holte sich die Mannschaft von FCB-Spielertrainer René Bader im Jahr 1953. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

2/20 Den zweiten Meistertitel holte sich der FCB in der Saison 1966/67. Hier die Mannschaft mit dem noch jungen Captain Karl Odermatt (aussen rechts). (Bild: Keystone)

3/20 1969 wird Basel wieder Schweizermeister. (Bild: Keystone/Steffen Schmidt

4/20 1970 wird der FC Basel bereits zum vierten Mal Schweizermeister. (Bild: Keystone)

5/20 Die Mannschaft des FC Basel mit Ottmar Hitzfeld, Vierter von links, Goalie Marcel Kunz, Zweiter von rechts, und Captain Karl Odermatt, ganz rechts im Jahr 1972. Der FCB lernte aus dem Schaden der letzten Saison, als ihm 42 Punkte nicht zum Titel gereicht hatten. Er holte sich also 43 Punkte - 4 Punkte vor dem Verfolger FC Zürich. (Bild: Keystone)

6/20 Den nächsten und schon sechsten Meistertitel holt sich der FCB im Jahr 1973. Auf dem Bild die Basler Mannschaft (v.l.n.r.): Captain Odermatt, Kunz, Mundschin, Stohler, Siegenthaler, Balmer, Hitzfeld, Wenger, Hasler, Demarmels und Kiefer. (Bild: Keystone)

7/20 Walter Mundschin, damaliger Captain des FC Basel, präsentiert 1977 den Meisterbecher. Der FCB ist nach dem 2.1-Sieg im Entscheidungsspiel gegen Servette Schweizer Fussballmeister. (Bild: Keystone)

8/20 Drei Jahre später, 1980, holt sich der FCB den Meistertitel erneut. Bild: (Keystone)

9/20 Den 9. Meistertitel holt sich der FCB im Jahr 2002. Hakan Yakin, Murat Yakin, Mario Cantaluppi, Carlos Varela, Christian Gimenez und Pascal Zuberbuehler freuen sich sichtlich. (Bild: Keystone/Markus Stücklin)

10/20 Und auch das typische Balkonbild über den Barfüsserplatz muss sein. Hier im Jahr 2004 mit Matias Emilio Delgado, Christian Gimenez und Julio Hernan Rossi. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

11/20 Hier freut man sich gleich mit: Die FCB-Mannschaft mit Pascal Zuberbuehler als Captain jubelt im Jahr 2005 und feiert den 11. Meistertitel. (Bild: Keystone/Patrick Straub)

12/20 Drei Jahre später, 2008, darf der FCb erneut mit dem goldenen Pokal posieren. (Bild: Keystone/Alessandro della Valle)

13/20 Hier etwas wilder, aber nicht weniger glücklich. Die Mannschaft wird 2010 zum 13. Mal Schweizermeister. Diese Saison ist geprägt von einem Zweikampf zwischen dem FCB und dem FCZ. Bis zum letzten Spieltag kämpft der FCB um den Meistertitel - und holt ihn dann auch. (Bild: Keystone/Peter Schneider)

14/20 Und so geht es dann immer weiter. Ein Jahr später, 2011, feiern die Spieler den nächsten Meistertitel auf dem Balkon über dem Barfüsserplatz. Und Alex Frei küsst auch gleich den goldenen Pokal. (Bild: Keystone/Patrick Straub)

15/20 2012 hört die Siegesserie noch immer nicht auf - der FCB darf sich über den 15. Meistertitel freuen. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

16/20 Und wieder ein Balkon-Bild: Fabian Schär und Yann Sommer posieren 2013 mit dem Pokal. (Bild: Keystone/Patrick Straub)

17/20 Die Siegesreihe wird nicht unterbrochen. Der FCB holt 2014 den 17. Meistertitel und wird zum fünften Mal in Folge Schweizermeister. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

18/20 Und so geht es auch 2015 weiter. Marco Streller hält den Pokal hoch und feiert mit seiner Mannschaft den Sieg. Freude pur! (Bild: Keystone/Patrick Straub)

19/20 2016 wird der FCB zum 19. Mal Schweizermeister. Er holte den siebten Titel in Folge. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

20/20 2017 wird der FC zum 20. Mal Schweizermeister - und das achte Mal in Folge! Die Mannschaft feiert den zweiten Stern mit einer Champagnerdusche. (Bild: Keystone)







































Nach einem Abstecher zu Beşiktaş Istanbul und dem Al-Jazira Club kehrte Delgado 2013 wieder zurück zum FCB. In diesen sieben Saisons holte er sechs Titel mit dem FCB – 2004, 2005, 2014, 2015, 2016 und 2017.

Der 34-Jährige hat bereits einen neuen Vertag unterzeichnet. Er wird also auch unter den zwei Sternen spielen. Er hätte aber auch unterzeichnet, wenn der FCB nicht Meister geworden wäre: «Ich bin glücklich hier, glücklich in Basel. Ich bin ich froh, ein Teil dieses Clubs zu sein.»

(K)Ein Wörtchen Deutsch, Señor Delgado?

An der vergangenen ‹Meistersause› versprach der Argentinier unserem Reporter Florian, dass er auf diese Meisterparty hin einige Wörter in Deutsch lernen würde. Aber daraus wurde wohl nichts. «Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Nein. Nein», so der Mann mit Spanisch als Muttersprache. Er habe nichts vorbereitet, sagte er mit einem schelmischen Schmunzeln.

«Ich hoffe nächstes Mal», ergänzt er noch. Mal sehen, ob ers bei der nächsten Meisterparty kann.