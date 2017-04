Das Auto geriet in Vollbrand. (Bild: Polizei Basel-Landschaft )

Baselland Auto in Laufen durch Brand komplett zerstört

In Laufen im Baselbiet ist am Freitagabend, 28. April 2017, ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Der Brand in Laufen wurde der Polizei Basel-Landschaft kurz nach 22:30 Uhr gemeldet, wie aus einer Mitteilung vom Samstag hervorgeht. Demnach befand sich auf einem Trottoir ein brennendes Auto. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Personenwagen rasch löschen: Trotzdem wurde das Auto komplett zerstört. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (sda/jw)

