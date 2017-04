Das Gemälde ‹Le bassin aux nympheas› kann man noch bis am 28. Mai in der Fondation Beyeler bestaunen. (Bild. keystone)

Basel Über 200’000 Besucher an der ‹Monet›-Ausstellung

Mehr als 200'000 Besucherinnen und Besucher haben die ‹Monet›-Ausstellung in der Fondation Beyeler seit deren Eröffnung am 22. Januar bereits besucht. Die 62 Werke des französischen Künstlers Claude Monet sind noch bis am 28. Mai zu sehen.

Die Ausstellung, die sich auf die Jahre nach 1880 bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts bezieht, zeigt «die Entwicklung des Impressionismus und das grossartige Spätwerk mit den Seerosenbildern aus Monets Garten in Giverny» sowie die immer wiederkehrenden Themen von Licht, Schatten oder Spiegelungen, sagte Kurator Ulf Küster in einem Communiqué vom Freitag 28. April 2017. Die Exponate stammen aus bedeutenden Museen Europas, in den USA und Japans. Ausserdem werden viele selten zu sehende Gemälde aus Privatbesitz gezeigt. Bisherige Rekordausstellung in der Fondation Beyeler ist ‹Paul Gauguin›, die 2015 nahezu 370’000 Besucherinnen und Besucher anlockte.

Auch interessant