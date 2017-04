The Zodiacs liefern den FCB-Meistersong 2017

Der Meistersong 2017 ‹Dr zweiti Stärn›. (Video: The Zodiacs)

Zum 20. Meistertitel serviert die Basler Band The Zodiacs mit ‹Dr zweiti Stärn› den passenden Meistersong - inklusive Gastauftritt im passenden Clip von FCB-Legende Benjamin Huggel.

2015 war es, als die Basler Band The Zodiacs – mit ihrem rotblauem Herzen – das Album ‹Für immer und e Daag› mit neun FCB-Songs veröffentlichte. Pünktlich zum zwanzigsten Meistertitel liefert die Basler Band nun einen weiteren FCB-Song mit dem Titel ‹Dr zweiti Stärn›.

Mit FCB-Songs abgeschlossen

«Eigentlich haben wir mit den FCB-Liedern schon alles zu Rotblau gesagt, was wir zu sagen haben», sagt George Hennig, Gitarrist und Sänger von The Zodiacs. Doch dann meinte Bandmitglied Peter Rusch bei einem Mittagessen im März: «Aber no eine, dr zweiti Stärn!?», erinnert sich Hennig.

«Delirium Basiliensis…»

Da habe sich bei ihm im Innern etwas magisches abgespielt. Innert zwei Tagen sei der Song komponiert gewesen: «Wie ein Stern vom Himmel ist er mir zugefallen». Innert zweier Wochen wurde der Song dann aufgenommen.

«1893 z’Basel an mym Rhy…»

So die ersten Zeilen von ‹Dr zweiti Stärn›. «Damit sind wir ja bereits im Thema», sagt Hennig. «Der Song ist in den üblichen poetischen FCB-Bahnen gehalten». Natürlich soll er auch zum Mitsingen anregen, betont der Zodiac-Sänger.

Wie jedes Johr, mit aller Macht Dr Basler Friehligstraum verwacht Grosse Tag, roti Nacht D’Freud isch riisig S’isch vollbrocht Die ganzi Stadt isch uf de Beii Dr Maischterstäärn isch nüm ellei!

Obwohl der Song volksnahe ist, soll er einen gewissen poetischen Anspruch mitbringen. «Das ist ein Seiltanz und gar nicht so einfach.» Zudem müsse sich der Komponist auch auf die Fans und ihre Bedürfnisse einlassen können. «Man muss pathetisch werden, man muss sich trauen», sagt Hennig. Dies sei wohl auch der Grund, warum sich die Basler Band beim Komponieren von Meistersongs eher zurückhalte.

Huggel mit Gastauftritt à la Geoff Hurst

Zum Song liefern die Basler Bands auch gleich den passenden Clip. Mit dabei Ex-FCB-Mittelfeldspieler Benjamin Huggel. Seine Rolle wurde dem Gastauftritt von Geoffrey Hurst im Clip ‹Three Lions (Football’s Coming Home)› der britische Rockband The Lightning Seeds aus dem Jahre 1996 nachempfunden – der Fussballhymne überhaupt.

Hurst schoss bekanntlich das berühmte dritte Tor an der Weltmeisterschaft 1966, welches den Engländern den Titel brachte. Das Hurst im englischen Clip einen Auftritt bekam, sei für Hennig «eine wunderbare, typisch englische, insiderische, selbstironische Pointe». Zumal Geoffrey Hurst den längst verblassten Erfolg der Engländer verkörpere.

Erfolg isch nid alles Und doch isch gwinne schön Umso schöner isch’s wenn’s die andere nid verstöhn

Hennig sieht Huggel ebenfalls als Kultfigur, «die natürlich auch für Erfolg steht, der in Basel allerdings weniger schnell verblasst». Mit über 60 Toren für die erste Mannschaft vom FC Basel und sieben Meistertiteln bleibt da auch etwas mehr von Erfolgen hängen. Vor allem im fussballverückten Basel.

Obwohl Hurst den Ball nicht so freundlich zurückwirft wie Benjamin Huggel im Clip zum ‹Dr zweiti Stärn›, sind natürlich Paralellen feststellbar. Eine Gruppe Menschen spielt Fussball. Der Ball fliegt weg und eine Fussball-Kultfigur wird kurz in Szene gesetzt. Und: Huggel habe ohne zu zögern mitgemacht. «Das war alles unkompliziert», sagt Hennig. «Zudem gefiel ihm seine Rolle im Clip sehr.»

Ex FCB-Star Beni Huggel schiebt ein paar Bälle mit George Hennig am Set:

TripleNine hat mit Maischtertracks abgeschlossen

Ein Hit-Lieferant in Sachen Maischtertracks war bisher die Basler Rap-Formation TripleNine. Von 2010 bis 2015 lieferten die Basler Jungs jeweils einen Song zum Titelgewinn.

Aber: Nach dem Titelgewinn von 2016 wird es auch in diesem Jahr keinen Maischtertrack der Meisterhymnen-Schreiber geben. Da wird wohl auch beim 20. Titel ihres Lieblings-Clubs keine Ausnahme gemacht. «Bis jetzt war es noch überhaupt kein Thema. Wir haben mit dem Maischtertrack 2015 ‹Alles verdient› mit der FCB-Song-Serie abgeschlossen», sagt Joël Gernet alias Fetch, Rapper von TripleNine.

Höhepunkt bereits 2012

Ein ganz besonderer Höhepunkt war für Joël Gernet die Meisterfeier 2012. Die Rap-Formation durfte den Maischtertrack ‹Fahne und Füür› auf dem berümtberüchtigten Balkon auf dem Barfi performen. Das Aus der FCB-Tracks hat für Fetch auch mit einem gewissen Respekt vor der Rolle als unautorisierter Maischtertrack-Macher zu tun: «Wir wollten nicht, dass sich die Geschichte totläuft», sagt Gernet.

Neue FCB-Hymne geboren?

Der süffige Zodiacs-Song bringt durchaus Mitsingqualitäten mit. Und dass der Song bald von der Muttenzerkurve angestimmt wird, scheint durchaus möglich.

Zwanzig Mol Maischter, acht Mol am Stück Häll strahlt dr zweiti Stärn ufs rotblaue Glück!

Denn auch andere Songs der Basler Band gehören bereits zum Kurvenchor-Repertoire. Ihr Track ‹Für immer und e Daag› ist nur ein Beispiel. Und Hennig schwärmt immer noch, wenn er sich erinnert, den Song zum ersten Mal im Stadion von den Fans gehört zu haben: «Das ist wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist».

Na dann: Abwarten, mitsingen und vielleicht ‹Dr zweiti Stärn› im Joggeli geniessen. Und beiläufig würde möglicherweise für einen FCB-Fan der Traum gar noch übertroffen.