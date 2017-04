Superstar Milow in Basel

Telebasel Glam vom 28. April 2017.

Nach seinem Tourstart in Schaffhausen, kam der belgische Musiker Milow für ein Konzert ins Grand Casino Basel. Glam traf ihn zum Interview.

Der Musiker Milow stürmte mit seinen Songs ‹You Don’t Know› (2007) oder ‹Ayo Technology› (2008) die internationalen Hitparaden. Beide Songs waren Wochenlang in den Charts. Auch seine Songs aus späteren Jahren landeten in den Hitparaden.

Nun machte der 35-jährige Belgier auf seiner neusten Clubtour auch Halt in Basel. das Grand Casino Basel war beinahe ausverkauft und jung und alt strömten an die Flughafenstrasse, um den Star live zu sehen und zu hören.

Obwohl es im Konzertsaal des Grand Casinos hin und wieder Konzerte nationaler und internationaler Stars gibt, ist ein Spielcasino für Schweizer immer noch ein eher ungewöhnlicher Konzertort.

Doch in Belgien und Frankreich sei dies eher der Normalfall, erzählte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Jonathan Vandenbroeck heisst. Er habe aber noch nie zwecks Zockens einen Fuss in einen Spielsalon gesetzt, verrät er uns im Interview. Er liebe zwar das Spielen, allerdings nicht an Automaten, sondern auf seiner Gitarre.

«Wie beim Camping»

Auf seiner Tour ist der Sänger und seine Crew mit einem sogenannten Tourbus unterwegs. In diesem Bus schläft die 13 köpfige Crew, da kann es schon einmal vorkommen, dass es etwas eng und laut wird.

Folgende drei Dinge hat Milow deshalb immer dabei: «Ich habe immer mein Smartphone dabei, dass braucht man heutzutage einfach. Damit kann ich Filme schauen, Musik hören und mit Leuten in Kontakt bleiben. Dann eine Sonnenbrille. Weil andere stehen am Morgen auf, gehen die Treppe runter, ins Bad etc. Wenn wir aufstehen, sind wir halt gerade draussen. Wie beim Camping halt. Und Ohrenstöpsel. Denn es kommt schon vor, dass der eine oder andere mal schnarcht. Da bist du froh, wenn du in deine eigene Welt eintauchen kannst».