Meister oder nicht – Dieses Wochenende wird gefeiert

Der Barfi könnte heute wieder Schauplatz der grössten Party des Jahres werden. (Bild: keystone)

Die Meisterfeier steht ins Haus und damit auch ein riesen Fest. Doch auch diejenigen die Fussball doof finden, kommen diese Wochenende auf ihre Kosten. Sei das am Freitag im Elysia oder am Samstag auf dem Deck des Nordsterns.

Freitagabend: Meisterfeier

Geht alles glatt und der FCB fährt heute in Luzern keine Niederlage ein, so darf am Abend auf dem Barfüsserplatz der 20. Meistertitel gefeiert werden. Der FCB kündigte an, dass er sich etwas spezielles überlegt und so darf man gespannt sein, was der Verein alles hochfährt, um den zweiten Stern auf der Brust zu feiern. Bleibt zu hoffen, dass die Meisterfeier trocken bleibt, zumindest wettertechnisch.

Freitagabend: FCB-freie Zone

Wer mit dem FC Basel oder Fussball generell, mal so überhaupt nichts anfangen kann, muss diesen Freitag nicht etwa zuhause bleiben. Das Elysia wird dann nämlich von Martha van Straaten beehrt. Die aus Berlin stammende DJane versetzt die Besucher ihrer Auftritte, mit ihrem südamerikanisch beeinflussten Downtempo, regelmässig in Ekstase und Trance zugleich. Viel ausländischer Gesang und Samples aus der Natur (wie zum Beispiel Vogelgezwitscher oder Affengebrüll) gehören zu den Markenzeichen ihres Sounds.

Musikalische Unterstützung erhält sie dabei von den Basler DJ’s Dandara und Arutani. Türöffnung ist um 23:00 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Samstagabend: 4VIERTEL’S DJ-CITY-Battle / Basel vs. Freiburg

In der SUDArena findet einmal im Jahr ein Kräftemessen zwischen den besten Basler DJ’s und Exponenten der gleichen Gattung aus anderen Ländern statt. Nach London und Hamburg kommen die Herausforderer dieses Jahr aus Freiburg im Breisgau. Für Basel an den Start gehen DJ Steel und DJ Ace. Die Herausforderer aus Deutschland heissen CMC und Quincy Jonitz.

Mit auf der Bühne steht das Berner Rap-Duo Kaiser & Dimitri. Mit dabei von der Partie sein wird auch Ringgirl Zoe Scarlett

«Schiff Ahoi» heisst es am Samstag auf dem Nordstern. Dann öffnet nämlich das neu umgestaltete Deck des Technotempels zum ersten Mal für die Öffentlichkeit. Den Sound zur Premiere liefern Cipmo und Gregster Browne. Doch es werden nicht nur die Ohren verköstigt, auch an den Magen hat man gedacht. Meat & Greet bekochen bzw. ‹begrillen› die Gäste mit ihren leckeren Burgern aus regionalen Zutaten.

Auf dem Roofdeck anlegen, kann man ab 17:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Diese Bilder vom Aufbau geben schon ein mal einen Vorgeschmack auf Samstag:



































(Bild: Nordstern)