Knapper Auftaktsieg für Schweizer Beach-Soccer-Nationalmannschaft

Die Schweizer Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in die WM auf de Bahamas . (Bild: sda)

Die Schweizer Beach-Fussballer starten erfolgreich in die WM auf den Bahamas. Das Team von Angelo Schirinzi siegt zum Auftakt der Gruppe A gegen Gastgeber Bahamas in einer zähen Partie 3:2.

Die Schweizer hatten ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, bis ihr Sieg in der mit 3500 Zuschauern vollbesetzten Arena im Trockenen war. Der Gastgeber erwies sich als zäher, körperlich robuster Gegner, zudem konnten die Schweizer vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino gerade in der Startphase der Partie eine gewisse Nervosität nicht kaschieren.

Nach einem frühen Rückstand drehten die beiden Stürmer Noel Ott und Glenn Hodel, der zweimal traf, die Partie zugunsten der Schweizer. Neben den Torschützen zeigte auch Torhüter Valentin Jäggi mit einigen starken Paraden eine auffällige Partie.

Zu den Bahamas pflegen die Schweizer ein besonders Verhältnis, weilte die Nationalmannschaft des WM-Gastgebers doch im letzten Sommer zwecks Vorbereitung auf die WM im eigenen Land in der Schweiz.

Im zweiten Gruppenspiel treffen die Schweizer am Samstagabend auf Ecuador. Die Südamerikaner, die erstmals an einer WM teilnehmen, verloren ihr erstes Spiel gegen den Afrikameister Senegal 0:9.

Infantino besuchte die Beach-Soccer-WM

An der Beach-Soccer-WM in Nassau erhielten die Veranstalter zum Auftakt hohen Besuch. FIFA-Präsident Gianni Infantino war am ersten Spieltag ebenso vor Ort wie seine Generalsekretärin Fatma Samoura und verfolgte den 3:2-Sieg der Schweiz gegen den Gastgeber Bahamas von der Tribüne aus.

Knapp 24 Stunden weilte Infantino in Nassau, um sich einen Eindruck von der ersten grossen Weltmeisterschaft in der Karibik zu verschaffen. Er machte keinen Hehl daraus, dass die Sportart für ihn relativ neu ist, zeigte sich von dem Gebotenen aber sehr angetan: «Es ist ein Fest, es läuft etwas.» Im Spiel begeisterte ihn besonders die Athletik. «Die Technik ist der Wahnsinn.»

Infantino liess es sich nicht nehmen, persönlich dem Schweizer Team um Captain Moritz Jäggy zum hart erkämpften 3:2-Sieg gegen den Gastgeber zu gratulieren. Die starken Resultate der Schweizer Mannschaft in der Vergangenheit blieben dem FIFA-Präsidenten nicht verborgen. Bei der Frage nach dem Weltmeister antwortete der Walliser diplomatisch: «Am Ende wird das beste Team Weltmeister.»

(sda)