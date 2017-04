Telebasel Regio vom 28. April 2017.

Basel Gay-Bingo in der ZischBar

Seit über 30 Jahren verwandelt sich die KaBar in der Kaserne Basel jeden Dienstag in die ZischBar, den Treffpunkt für Schwule, Lesben und Transgender. Regio-Reporterin Adela Smajic war an der ZischBar Spezial mit dem Charity-Anlass Gay-Bingo.

Regio-Reporterin Adela Smajic wollte am Charity-Anlass Gay-Bingo von den zahlreich erschienen Gästen wissen, was die ZischBar so besonders macht. Und sie hat auch ein Interview mit dem – im Vergleich zu Adela selber – im wahrsten Sinne überragenden Stargast Odette Hella’Grand geführt.

