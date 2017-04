Der neue Mann bei der BKB

Der Telebasel News Beitrag vom 28. April 2017.

Adrian Bult setzt bei der Strategie der Basler Kantonalbank auf die Digitalisierung. Als oberster Chef der BKB muss er auch die Skandale in den USA beenden, sowie den juristischen Streit mit djenigen Kunden lösen, welche sich durch die kriminellen Machenschaften der Firma ASE beraten liessen.

Bekanntlich hat die Basler Regierung Adrian Bult zum neuen Präsidenten des Bankrats der Basler Kantonalbank gewählt. Adrian Bult löst Andreas Sturm ab, der nach den beiden Skandalen der BKB gewählt worden war. An der Aktionärs-Versammlung der BKB am Donnerstag, 27. April, hat Adrian Bult gegenüber Telebasel gesagt: «Was sicher noch offen ist, ist der abschliessende Entscheid der USA. Da sind wir schon sechs Jahre dran und sind zuversichtlich, dass es im 2017 gelöst werden kann. Im ASE-Fall sind die Gerichte dran, die entsprechenden Entscheide zu fällen.»

Dienstleistungen immer mehr digital

Adrian Bult ist seit dem 1. April 2017 im Amt. Er arbeitete in anderen Firmen an der Digitalisierung, so beim Software-Unternehmen Avaloq und Swissquote. Auch bei der BKB setzt er auf Digitalisierung. Die Kantonalbank sei die erste, bei der man ein Konto via Internet eröffnen könne, verkündete Adrian Bult an der Generalversammlung. Auch wenn Kunden immer mehr Dienstleistungen im Internet erhalten, brauche es weiterhin Personal in den Bankfilialen, so Adrian Bult: «Im Moment sehen wir darin keinen Personalabbau, sondern eine geschickte Kombination dieser digitalen Strategie mit den Filialen.»

Trendwende im Geschäftsjahr 2016

Die Skandale und die darauffolgende ‹Weissgeld-Strategie› bei der BKB hatten für die Bank auch negative Folgen: Sie verlor Kundengelder. Bankdirektor Guy Lachapelle hat den Aktionären eine Trendwende aufzeigen können. Im 2016 hat die BKB neue Kundengelder dazugewonnen, und hat bei den Eigenmitteln erstmals die Marke von drei Milliarden Franken überschritten. Den Gewinn hat die BKB im vergangenen Jahr auf 93 Millionen Franken steigern können. 70 Millionen Franken des Gewinns liefert die BKB an den Kanton Basel-Stadt. Die BKB-Aktionäre profitieren von einer gleichbleibenden Dividende.

