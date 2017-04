Darum wird der FC Basel heute Schweizermeister

Heute könnte es klappen: Hat das Warten auf den 20. Titel bald ein Ende? (Archivbild: keystone)

Noch ist es nicht fix. Doch alle Zeichen stehen auf grün. Der FC Basel könnte heute Abend gegen den FC Luzern den letzten fehlenden Punkt aus eigener Kraft holen und den 20. Meistertitel feiern. Wir haben acht Gründe, warum dies heute so sein wird - ein Augenzwinkern inklusive.

1. Das geht besser!

Nach dem desolaten Auftritt gegen Vaduz, und das erst noch zu Hause, muss eine Steigerung her. Klar, es waren ereignisreiche Wochen für den FC Basel. Das gehe auch an den Spielern nicht spurlos vorbei, meinte Trainer Urs Fischer:

(Video: Telebasel)

Aber immerhin stellt Basel die beste Mannschaft der Liga auf. Da wird nach einem emotionalen Verschnaufer wieder die alte Kraft aufblitzen. Gestern war gestern, heute ist heute und da ist die Devise klar: Ein Punkt muss her!

Heute muss der FCB wieder aufwachen!

2. Es wird Zeit!

«Am Morgestraich scho Maischter!». So wurde über die rotblaue Dominanz noch vor der Fasnacht in den Sozialen Medien und im Stadion gewitzelt.

(Video: Telebasel)

So früh wäre es natürlich nicht möglich gewesen, den Titel zu sichern. Aber es zeigt doch, dass niemand, nicht einmal Trainer Urs Fischer, am Meistertitel zweifelt. Und dies schon lange.

«Jetzt noch irgendwo mit einer Symbolik kommen, da würde mich die Mannschaft nicht für voll nehmen.»

(Video: Telebasel)

Der noch ungekrönte Meister zeigt, wie Urs Fischer sagt, eine beeindruckende Saison. In bislang 29 Spielen haben sie nur einmal – im Herbst beim 1:3 in Bern gegen YB – nicht mindestens einen Punkt geholt. Da ist ein Punkt gegen den FC Luzern wohl keine Hexerei mehr (siehe auch Punkt 3).

Nicht die Frage ob, sondern wann dominiert also schon lange die Gedanken der FCB-Fans. Zwar wäre es letzte Woche bereits möglich gewesen, den Kübel nach Hause zu bringen (wenn auch nur mit Schützenhilfe von den Young Boys), gereicht hat es wegen dem Unentschieden gegen den FC Vaduz im Joggeli aber nicht. Umso mehr «wollen wir den Sack so schnell wie möglich zumachen», sagte selbst Fischer gestern. Also los!

(Video: Telebasel)

3. Alles spricht für einen Punkt gegen Luzern

Basel gegen Luzern. Das ist seit März 2014 eine sehr einseitige Angelegenheit. Von 13 Begegnungen gewann Basel elf, Luzern zwei. Unentschieden gab es in dieser Zeit keine.

Nach mathematischer Logik müsste die Partie in Luzern ein Torspektakel bieten und 3:3 ausgehen. Dies würde dem FCB für den vorzeitigen Meistertitel reichen. 3:3 deshalb, weil Basel in den drei bisherigen Direktbegegnungen der Saison jeweils drei Tore schoss und der Reihe nach 3:2 (in Luzern), 3:0 und 3:1 gewann.

Rechnen, rechnen, rechnen und dann das Resultat für heute: 3:3.

Und: Luzern war in den letzten Wochen nicht konstant. Den Niederlagen gegen Lugano und bei GC (1:4) stehen die Siege in Vaduz und gegen St. Gallen gegenüber. Basel konnte zuletzt die drohende zweite Saisonniederlage mit dem sehr späten Ausgleich im Heimspiel gegen Vaduz abwenden. Wird es also eng, wird der FC Basel zur Not den Turbo in den Schlussminuten zünden und sich das 3:3 mit einem Lastminute-Tor sichern.

4. Fischer auf Jobsuche:

Fischer ist schon bald arbeitslos, sein Nachfolger Raphael Wicky steht schon fest. Und bereits dreht sich das Gerüchte-Karussell rund um die Zukunft von Meistertrainer Urs Fischer. Laut Medienberichten soll sich der FC St. Gallen für den Zürcher interessieren.

Ausser dem verpatzten europäischen Auftritt hat er mit dem FC Basel den Schweizer Fussball in der laufenden Saison dominiert. Sein Fähigkeitsausweis sollte zukünftige Arbeitgeber also überzeugen. Aber reicht das?

Urs Fischer will sich bis Ende Saison noch von seiner besten Seite zeigen:

Noch hat er keinen Job und kann sich nochmals beweisen. Er kann Grösse zeigen und als entlassener Meistertrainer zum Schlussspurt ansetzen. Die Meistergrösse im Spiel gegen Luzern quasi untermauern. Denn alle wissen: Keine einfache Aufgabe, weder für das Team, noch für ihn – der Erwartungsdruck gross. Schafft er in dieser Situation seinem Team im richtigen Moment den nötigen Schub auf den Weg zu geben, um den Sack zu zumachen?

5. Emotionen 2.0

Die neue Clubführung will mehr Leidenschaft, Herzblut und vor allem junge Spieler, am liebsten aus der eigenen Kaderschmiede. Dies bekräftigte Pipi Streller und Co. mehrfach im Rahmen der ausserordentichen Mitgliederversammlung vom 7. April.

Dass den Worten auch Taten folgten, zeigte sich bereits am 25. April 2017: Der 20-jährige Innenverteidiger Pedro Pacheco aus der U21 des FCB unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre. Weitere dürften folgen.

Der Druck von unten geht wohl auch nicht spurlos an den Spielern des riesigen, aktuellen FCB-Kaders vorbei. Und was können die Stammspieler tun, um ihren neuen Trainer Raphael Wicky zu überzeugen, um auch in der nächsten Saison noch einen Platz auf dem Rasen zu haben? Richtig: Eine saubere Leistung abliefern – mit Leidenschaft und Herzblut. Emotionen 2.0 bereits heute zünden.

Mit viel Witz und spielerischen Zaubertricks sollen die Bebbi dem FCL die Hosen runter ziehen und den zweiten Stern ins Trockene bringen.

6. ‹Dr 12ti Maa›

Die offizielle Geheimwaffe des FC Basels. Bereits seit Tagen ist klar: Der Gästesektor in Luzern ist ausverkauft. «Der Gästesektor ist mit 1’000 Personen komplett voll. Von Seiten FCB hören wir, dass viele Basler nach Luzern reisen werden. Wie viele es sind, kann niemand genau beziffern. Wir haben bis jetzt 11’000 Tickets verkauft. Bis 16’500 hat es also noch Platz», sagte Max Fischer, Leiter Medien und Kommunikation des FC Luzern schon am Mittwoch.

Noch werden die letzten rotblauen Kräfte mobilisiert denn die «Luzerner Nacht (…) soll rotblau glühen!» Und jeder richtige FCB-Fan weiss um die peitschende rotblaue Kraft aus den Zuschauerrängen. Und die Fans bereiten sich gut auf das heutige Spiel vor, konnte sogar die SBB dazu bewegen, die Abfahrtszeiten für die Hinreise ihren Vorstellungen anzupassen.

Das Stadion wird rocken:

Mit der neuen Abfahrtszeit 17:10 Uhr ab Basel trifft der Zug nun bereits um 18:10 Uhr in Luzern ein. Genügend Zeit für die Fans sich so richtig auf das Spiel vorzubereiten und den 12. Mann zu stehen. Mit ‹einem rotblauen Mann› mehr dürfte Luzern nur wenig gegen den FCB entgegenzusetzen haben.

7. Petrus hat ein rotblaues Herz

Petrus ist FCB-Fan. Nach gefühlten sieben Tagen Regen lichten sich die Wolken über Basel. Genau dann, wenn die spontane Meistersause auf dem Barfi steigen könnte. Kann das denn Zufall sein?

Zwar sind die Temperaturen eher winterlich kühl. Aber was stört das den wahren FCB-Fan? Denn an einer spontanen Meisterfeier glüht das rotblaue Herz und die einmalige Stimmung heitzt so richtig ein.

(Video: Telebasel)

8. Alles parat!

Und zu guter Letzt ist Basel bereit für die spontane Meisterfeier. Zum ersten Mal hat der FCB die Möglichkeit, den Titel aus eigener Kraft zu sichern. Was YB macht, spielt bei einem Punktgewinn in Luzern bekanntlich keine Rolle mehr. Somit wird es auch eine allfällige spontane Meisterfeier auf dem Barfi geben.

Das Bier und der Champagner sind kühl gestellt und die FCB-Trikots montiert. Auch die Meister-Shirts warten schon darauf, stolz getragen zu werden.

Wird es heute passieren?

Trotz aller guten Vorzeichen wird natürlich immer noch Fussball gespielt. Und Fussball hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Was denken Sie? Bringt der FCB den Punkt aus Luzern nach Hause und sichert sich somit den 20. Meistertitel?