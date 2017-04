«Dankbar und glücklich, wenn man so abtreten kann»

Könnte man besser abtreten als dieses Duo? (Keystone)

Die beiden Erfolgsgaranten und abtretenden Präsidenten und Sportchef zeigen ihre Erleichterung und Freude nach dem Gewinn der 20. Meisterschaft des FCB.

Bernhard Heusler: «In den letzten Wochen hat sich alles in ein Gefühl von riesiger Dankbarkeit gesteigert. Die Mannschaft hat einen unglaublichen Frühling gespielt in einer Situation, die nicht immer einfach war. Es ist eine Erleichterung. Die Emotionen sind nicht die gleichen wie in einer Finalissima. Man muss dankbar und glücklich sein, wenn man so abtreten kann. Wir haben das wichtigste Ziel der Saison so früh erreicht. Nun gibt es mit dem Cupfinal noch ein zweites.»

Spezielle Gefühle nach dem Abpfiff:

(Video: Telebasel)

Georg Heitz: «Trotz allem war in der Schlussphase noch Nervosität vorhanden. Man sollte nie zu früh jubeln. Es ist eine seriöse Mannschaft. Wenn man sich so viele Punkte erspielt hat, dann hat man es sehr gut gemacht.» (sda)