Telebasel Kitchen Stars vom 28. April 2017 mit Sternekoch Michael Baader.

Der Sternekoch Michael Baader vom Restaurant Bel Etage in Basel zeigt in Kitchen Stars vom 28. April 2017, wie ein Amalfi-Zitronenrisotto mit Eglifilet, Eden Shrimps und grünem Spargel zubereitet wird. Hier gibt es das Rezept zum Nachkochen.

Als saisonal und schnörkellos bezeichnet Michael Baader seine Werke. Der Spitzenkoch führt seit 1989 die Küche des Restaurants Bel Etage im Teufelhof Basel. Seine Kreationen sind mit einem Michelin Stern und 16 Gault-Millau Punkten belohnt worden.

Für die Sendung Kitchen Stars bereitet Sternekoch Michael Baader ein Amalfi-Zitronenrisotto mit Eglifilet, Eden Shrimps und grünem Spargel zu. Es ist besonders darauf zu achten, dass der Egli frisch ist. Das Rezept ist für 4 Personen gedacht.

Eglifilet

Dafür braucht es:

4 Eglifilets

Mehl

Wenn der Fisch frisch am Stück gekauft wird: Die Egli zuerst mit Küchenpapier abtupfen und danach den Kopf mit einem V-Schnitt abtrennen. Um den Egli von den Gräten zu lösen, markiert man den Fisch und schneidet ihn von der Flosse her auf. Mit den Fingern kann getestet werden, ob alle Gräte gelöst wurden.

Die Egli pudert man auf der Hautseite mit Mehl, damit die Haut schön knusprig wird. Der Fisch wird kurz vor dem Servieren gebraten.

Eden Shrimps

Dafür braucht es:

8 Eden Shrimps

Salz und Pfeffer

Vier Eden Shrimps ganz lassen und nur aufschneiden. Die restlichen vier Shrimps für den Risotto in Stücke schneiden.

Die ganzen Eden Shrimps kurz vor dem Servieren anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Shrimps sollen innendrin noch glasig sein.

1/18 Den Egli filetieren. (Bild: Telebasel)

2/18 Vier Eden Shrimps ganz lassen und nur aufschneiden. (Bild: Telebasel)

3/18 Die restlichen vier Shrimps in Stücke schneiden. (Bild: Telebasel)

4/18 Den Spargel schälen. (Bild: Telebasel)

5/18 Zusammen mit einer aufgeschnittenen Orange den Spargel in Salzwasser kochen. (Bild: Telebasel)

6/18 Die Spargelspitzen abtrennen. (Bild: Telebasel)

7/18 Der Rest wird in kleine Stücke geschnitten und kommt später in den Risotto. (Bild: Telebasel)

8/18 Die Schale der Amalfi-Zitrone ablösen und in kleine Würfelchen schneiden. (Bild: Telebasel)

9/18 Butter und Schalotte in einer Pfanne glasig anschwitzen. Den Risottoreis dazugeben. (Bild: Telebasel)

10/18 Das ganze mit etwas Weisswein ablöschen. Danach den Geflügelfond hinzugeben. Nachdem die Mischung etwas gekocht hat, die Amalfi-Zitronenwürfel beigeben. (Bild: Telebasel)

11/18 Die Egli pudert man auf der Hautseite mit Mehl, damit die Haut schön knusprig wird. Der Fisch und die Shrimps werden kurz vor dem Servieren gebraten. (Bild: Telebasel)

12/18 Vor dem Servieren werden die Spargelspitzen nochmals kurz erwärmt. (Bild: Telebasel)

13/18 Nun die klein geschnittenen Spargelstücke und der Parmesan in den Risotto geben. (Bild: Telebasel)

14/18 Dem Spargelfond Butterwürfel beigeben und aufmixen. (Bild: Telebasel)

15/18 Zum Schluss gibt man die geschnittenen Shrimps-Stücke ins Risotto. (Bild: Telebasel)

16/18 Die Spargelspitzen werden zuerst auf den Teller geben. Das Risotto darüber verteilen, ein Eglifilet und eine Riesencrevette ebenfalls darauf anrichten. (Bild: Telebasel)

17/18 Der Spargelfond um die Hauptspeise herum verteilen und mit ein paar Kerbelblättchen dekorieren. (Bild: Telebasel)

18/18 Wir wünschen einen guten Appetit! (Bild: Telebasel)



































Amalfi-Zitronenrisotto

Dafür braucht es:

250 g grünen Spargel

1 Orange

1 Amalfi-Zitrone

20 g Butter

40 g Schalottenwürfel

160 g Acquerello Carnaroli Reis

0,1 l trockener Weisswein

0,6 l Geflügelfond hell

10 g geriebener Parmesan

Salz

Den Spargel, welcher in kaltem Wasser eingelegt wurde (so lässt sie sich später besser schneiden und behält die grüne Farbe), schälen. Zusammen mit einer aufgeschnittenen Orange den Spargel in Salzwasser kochen. Danach in ein Behältnis mit Eiswasser legen. Wenn er abgekühlt ist, die Spitzen abtrennen. Der Rest wird in kleine Stücke geschnitten und kommt später in den Risotto.

Achtung: Das Salzwasser, in dem der Spargel gekocht wird, nicht wegschütten. Es wird später noch verwendet.

Die Amalfi-Zitrone vorgängig, oben und unten aufgeschnitten, in Salzwasser einlegen. Die Schale der Zitrone ablösen und in kleine Würfelchen schneiden.

Butter und Schalotte in einer Pfanne glasig anschwitzen. Den Risottoreis dazugeben. Das ganze mit etwas Weisswein ablöschen. Danach den Geflügelfond hinzugeben, sodass der Reis bedeckt ist. Nachdem die Mischung etwas gekocht hat, 10 g der Amalfi-Zitronenwürfel beigeben. Nun kommen die klein geschnittenen Spargelstücke und der Parmesan dazu. Zum Schluss gibt man die geschnittenen Shrimps-Stücke ins Risotto. Diese dürfen nur kurz mitgekocht werden, damit sie nicht trocken werden.

Vor dem Servieren werden die Spargelspitzen nochmals kurz erwärmt.

Spargelsauce

Dafür braucht es:

20 g Butter

Dem Spargelfond (vom Spargelkochen übrig gebliebenes Salzwasser) Butterwürfel beigeben und aufmixen, um eine schaumige Masse zu erhalten.

Anrichten

Dafür braucht es:

Kerbelblättchen

Die Spargelspitzen werden zuerst auf den Teller geben. Das Risotto darüber verteilen, ein Eglifilet und eine Riesencrevette ebenfalls darauf anrichten. Der Spargelfond um die Hauptspeise herum verteilen und mit ein paar Kerbelblättchen dekorieren.

Wir wünschen einen guten Appetit!