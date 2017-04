Samir Sarac wird neuer RTV-Trainer

(Bild: zVg/RTV)

Der RTV 1879 Basel hat im Hinblick auf die Saison 2017/2018 einen neuen Trainer verpflichtet. Der 52-jährige kroatisch-schweizerische Doppelbürger Samir Sarac hat in Basel einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2018/2019 unterschrieben.

Samir Sarac wird Nachfolger von Silvio Wernle, der Ende Februar 2017 Joop Fiege ersetzt hatte. Der RTV bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Silvio Wernle für sein enormes Engagement in den vergangenen Wochen.



Sarac ist in der Schweizer Handballszene seit über 20 Jahren eine feste Grösse, und zwar als Spieler und Trainer. Sein Stammverein ist Banja Luka (Bosnien). 1994 kam Sarac in die Schweiz und war in der Folge als Spieler für Stans, Zofingen und Endingen aktiv – insgesamt zehn Jahre als profilierter Torschütze in der NLA.

Danach machte sich Samir Sarac als Trainer bei Kadetten Espoirs Schaffhausen, den Grasshoppers Zürich, Endingen sowie beim TV Zofingen (Männer und Frauen) einen Namen. Seit Juni 2016 ist er als Trainer im regionalen Leistungszentrum (RLZ) Nordwestschweiz des Schweizerischen Handballverbandes (SHV) tätig.

Samir Sarac fühlt sich in wohl in Basel