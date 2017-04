‹Plätzli gsuecht›: Ein neues Zuhause für das Tierheim

Telebasel ‹Plätzli gsuecht› vom 27. April 2017.

Bereits im September haben wir Ihnen Bilder vom neuen Standort in Birsfelden gezeigt. Die Bauarbeiten sind mittlerweile weit fortgeschritten. Sich das fertige Gebäude vorzustellen, ist noch sehr schwierig, sagt Béatrice Kim, Geschäftsleiterin des Tierheims beider Basel.

Im November 2017 soll es soweit sein. Dann soll der Neubau fertig gestellt sein. Momentan sieht es aber eher noch nach einem Schlachtfeld aus.

Ein Umzug ist immer mit viel Aufwand verbunden, insbesondere wenn nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, die Reise in ein neues Zuhause antreten müssen. Um diesen Transfer reibungslos zu gestalten, haben die Mitarbeiter des Tierheims bereichsübergreifende Arbeitsgruppen gebildet. Dabei werden vor allem logistische Herausforderungen angegangen.

Béatrice Kim ist sich sicher, dass die Tiere sich in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen werden: «Die Tiere werden in ein komfortableres und artgerechter eingerichtetes Zuhause einziehen». Die Tiere sowie auch die Menschen werden gestaffelt in das neue Zuhause umziehen. «Zuerst wird die Verwaltung sowie einzelne Tierpfleger in das neue Tierheim einziehen um die Unterkunft vorzubereiten. Dann erst folgen schrittweise die Tiere»

Ausserdem suchen diese Tiere ein neues Zuhause:

1/4 Barney (männl./kastriert) ist ein aufgestellter, aktiver Mischlingshund. Leider hat er sich in seinem alten Zuhause nicht mit dem neuen Familienzuwachs anfreunden können. Daher wird Barney auch nur in einen kinderlosen Haushalt vermittelt. Der kleine, temperamentvolle Kerl ist jedoch für jeden Spass zu haben. Barney wird nur mit anfänglicher Begleitung eines Hundecoaches vermittelt.

2/4 Bounty ist ein männliches Chinchilla, dessen alter das Tierheim leider nicht kennen. Das Tierheim lernte Bounty als aufgewecktes aber eher scheues Chinchilla kennen, das sich aber mit Futter gerne zeigt. Für das Nachtaktive Chinchilla sucht das Tierheim ein neues Zuhause in einem grossen Käfig mit anderen Artgenossen und täglichem Freigang.

3/4 Die Tigerkatzen Dali und Lio (männl./kastriert) kamen durch ein anderes Tierheim ins Tierheim beider Basel. Beide sind noch sehr scheu und unsicher bei Menschen. Weder Dali noch Lio kann man zurzeit richtig anfassen, doch die Tierpfleger probieren sie so gut es geht, noch zu sozialisieren, mit kleinem Erfolg. Anfangs waren sie doch sehr gestresst, doch so langsam gewöhnen sie sich an uns Menschen. Mit Futter kommen sie sogar hervor und verspielt sind sie auch.

4/4 Die Kornnattern Siji und Fiji sind in Tierheim gekommen, weil sich die Leute zu wenig über die Lebensweise der Kornnattern informiert haben. Sie waren sich nicht bewusst, dass sie bis zu 150cm gros werden und dementsprechend auch ein mindestens so grosses Terrarium brauchen. Die Schlangen fressen regelmässig und gut. Das Tierheim sucht jemanden der schon Schlangenerfarung hat und auch ein geeignetes Terrarium besitzt.







Haben Sie Lust, eines dieser Tiere zu adoptieren? Melden Sie sich unter 0900 787 820 oder unter www.tbb.ch.