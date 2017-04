Der Herd und die Abzugshaube nach dem Küchenbrand. (Bild: zVg/Polizei Basel-Landschaft)

Baselland Küchenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Baslerstrasse in Allschwil BL kam es am Donnerstagmittag, 27. April 2017, gegen 12;30 Uhr zu einem Küchenbrand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss den bisheriger Erkenntnisse der Polizei Basel-Landschaft war ein 15-jähriger Knabe

damit beschäftigt gewesen, in einer Pfanne Oel zu erhitzen. Anschliessend ging er in sein

Schlafzimmer. Eine Nachbarin bemerkte wenig später eine Rauchentwicklung in der Küche und alarmierte die Feuerwehr. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde beim Brand niemand. An der Küche entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von mehreren 10‘000 Franken.

