Hier beim Grenzübergang Basel-St. Louis/Autobahn versuchten die Männer über die Grenze zu gehen.(Bild: Grenzwachtkorps)

Ein 25-jähriger Rumäne der wegen Einbruchsdiebstahl in der Schweiz gesucht wurde, ist den Schweizer Grenzwächtern vor einigen Tagen ins Netz gegangen. Beim Grenzübergang Basel-St. Louis / Autobahn kontrollierten die Beamten ein Auto mit serbischem Nummernschild. Im Fahrzeug wurde mutmassliches Einbruchswerkzeug gefunden. Der Rumäne sowie die drei anderen Fahrzeuginsassen wurden inhaftiert.

Der Gesuchte war in Begleitung eines serbischen Fahrers, eines weiteren Rumänen sowie eines Italieners unterwegs. Das Quartett versuchte im Schutz der Nacht die Schweiz in Richtung Frankreich zu verlassen. Neben Einbruchswerkzeug kamen auch diverse Schmuckstücke, die in einem Versteck im Auto gebunkert waren, zum Vorschein. Weiter wurde ein mit Fünf-Frankenstücken gefülltes Sparschwein entdeckt.

Die vier Männer wurden der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.