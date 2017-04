Florence – Transgender, Misswahl-Kandidatin und Sprachrohr

(Video: Telebasel)

Nach den zahlreichen Reaktionen, die Telebasel auf den Report mit Florence erhalten hat, haben wir sie zu uns eingeladen und mit ihr Fragen geklärt, welche durch den Report vom Mittwoch, 26. April 2017, über ihr Leben als Transfrau, aufgekommen sind.

Eine Transfrau an den ‹Miss Nordwestschweiz›- Wahlen das ist eine Premiere. Florence hat aber von Anfang an offen und authentisch über ihren Weg erzählt. Ihre Art und das Thema rund um die äusserliche Transition von Florence zur Frau hat die Zuschauer bewegt. Einen Tag nachdem die Öffentlichkeit Florence im Report zu sehen bekam, wollte Telebasel mehr über sie erfahren und lud Florence zum Gespräch ein. Die sympathische Transfrau und Hoffnungsträgerin einer ganzen Community zeigte sich erneut dazu bereit über viele persönliche Dinge zu sprechen. So konnte in Erfahrung gebracht werden, ob Florence noch Kontakt zu ihrer Familie hat und ob die vielen Operationen zur Sucht werden.

Hier der Report vom 26. April 2017:

