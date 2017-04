‹European Cycling Challenge› startet am 1. Mai: Basel kämpft mit

Die ­‹European Cycling Challenge› findet zum 2. Mal in Basel statt (Bild: Facebook/basel-unterwegs)

Europa macht sich den gesetzlichen Feiertag am 1. Mai zunutze: Dann startet die ­‹European Cycling Challenge›. Basel ist mit dabei im Rennen um den Titel der ‹besten Velostadt›.

Basel gewinnt bei der ­‹European Cycling Challenge›, wenn die Einwohner am meisten Velokilometer gesammelt haben. Mehr als 50 Städte und Regionen aus allen Ecken Europas nehmen dabei teil. Doch auch individuell kann man gewinnen, wie man auf der offiziellen Website von Basel Unterwegs nachlesen kann, winkt als erster Preis sogar eine Zugreise plus Übernachtung für zwei Leute in die Velostadt Amsterdam. Auch Platz 2 und 3 gehen nicht leer aus: Sie gewinnen entweder einen Gastro-Gutschein oder einen Voucher für Velozubehör im Wert von 500 Franken.

Basel erst zum zweiten Mal im Rennen

Laut der Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt vom Donnerstag, 27. April 2017, ist das Ziel der Teilnehmenden, zwischen dem 1. und dem 31. Mai möglichst viele Kilometer mit dem Velo zurückzulegen.

Ob das im Berufsalltag geschieht oder in der Freizeit, ist jedem und jeder selbst überlassen. Man muss sich dafür nur die kostenlose App ‹Naviki› aufs Handy laden. Zudem kann man nicht nur mit dem traditionellen Velo mitmachen, auch E-Bikes und Cargo-Bikes sind zugelassen. Wenn man den 1. Mai verpasst, oder den freien Tag lieber nicht in Basel verbringt, kann man auch später in den Wettbewerb einsteigen.

Letztes Jahr landete Basel auf Platz 22 von 52, für die erste Teilnahme nicht schlecht, schliesslich sind andere Städte und Regionen diesmal schon zum fünften Mal dabei. Für den Auftakt seiner 2. Teilnahme, weiht Basel am 2. Mai 2017 eine Velozählsäule ein, auf dessen Anzeige man zum Einen die tägliche Anzahl Fahrradfahrer lesen kann, welche die Wettsteinbrücke passieren, und zum Anderen die Jahreszahl an Velofahrenden auf der Wettsteinbrücke.

(Vera Geitz)