Es wird kalt bei Cookinesi

Cookinesi bereitet Himbeerglace zu. (Bild: Cookinesi)

Cookinesi präsentiert eine neue Kreation: Ein Himbeerglace ohne Eismaschine. Selbstgemachtes Eis schmeckt sowieso am besten und das tolle an diesem Rezept: Es ist ganz einfach und man benötigt nicht mal eine Eismaschine.

Frau Cookinesi heisst mit Vornamen Zoe und redet gern und viel. Kochen tut sie noch lieber und am schönsten ist es sowieso, wenn alles gleichzeitig passiert. Auf telebasel.ch gibt sie regelmässig ihre simplen Rezepte zum Besten. Von leckeren Pastagerichten über Filet im Teig bis zu speziellen Halloween-Cupcakes, die bluten, wenn man reinbeisst, ist so ziemlich alles vertreten, was schmeckt und das Foodie-Herz höher schlagen lässt.

Wer sagt, dass man für ein gutes Glace eine Eismaschine braucht? Cookinesi zeigt Ihnen, dass das nicht nötig ist. Für das leckere Himbeereis benötigt man lediglich vier Zutaten und einen Mixer. Das Gerät sollte genügend Power haben, um die gefrorenen Beeren auch wirklich klein zu hacken.

Anstelle von Himbeeren können natürlich auch andere Beerensorten verwendet werden.

Das Rezept im Video-Tutorial:

Rezept: Himbeerglacé ohne Eismaschine

Zutaten

200 g tiefgefrorene Himbeeren

40 g Puderzucker

1,6 dl Sahne

Minzeblätter zum Garnieren

Zubereitung