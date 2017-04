Engel machen Stimmung

Telebasel Glam vom 27. April 2017.

African Angels heisst das weltbekannte Stück, gesungen wird es vom ‹Cape Town Opera Chorus›, der im Jahr 2013 zum besten Chor der Welt erkoren wurde. 18 Stimmen bilden den Erfolgschor, der im Musical Theater Basel für Begeisterung und ‹Standing Ovations› gesorgt hat.

Kurz vor der Hauptprobe nahmen sich gleich zwei der Erfolgsgruppe aus Südafrika Zeit für ein Interview mit uns. José Diaz und Andile Tshoni sassen während dem Interview seelenruhig auf dem Sitz im Musical Theater Basel. Das ist auch nicht erstaunlich, denn die Engelsstimmen sind zu Vollprofis heran gewachsen und haben mehr Städte und Länder bereist als so manch anderer. Es sei für alle ein Traum wahr geworden und dass sie erneut in Basel singen dürfen, sei für alle ein tolles Erlebnis.

Engelsstimme mit Schweizer Vergangenheit

José Dias ist der Kopf der Himmelsstimmen und hat zusätzlich Schweizer Vergangenheit. Der Portugiese hat nämlich an der Zürcher Hochschule der Künste, kurz: ‹ZHdK› abgeschlossen. Mittlerweile führt er den ‹Cape Town Opera Chorus›, der im Jahr 2013 zum besten Chor der Welt ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung erhielten sie von niemand anderem als vom ‹International Opera Award› in London und liessen damit 1500 andere Gesangs-Ensembles hinter sich. Dass diese Auszeichnung gerecht war, bewiesen die Sängerinnen und Sänger aus den Townships auch vier Jahre später in Basel. Mit einer bunten Mischung aus Arien, Gospels und Traditionals begeisterten sie das Publikum. So fest, dass es nach dem letzten Trommelschlag ‹Standing Ovations› gab. Das Publikum im Basler Musical Theater tobte.

Ein Sänger aus dem renommierten Chor ist Andile Tshoni, der mit seiner Engelstenorstimme hohes Lob bei José Dias erntet. Eines bleibt noch zu sagen. Der eher scheue Andile Tshoni fällt vor allem mit seinem herzlich breitem Lachen auf und ist ein Sympathieträger durch und durch. Fortsetzung in Basel? Laut Basler-Stimmen aus dem Publikum, sehr erwünscht!