Der Abstieg vor Rekordkulisse

Die Emotionen beim Präsidenten Alex Ebi und den Spielern nach dem Abstieg. (Video: Telebasel / Danny Scherz)

Nach 2 Jahren in der höchsten Liga, steigen die Handballer des RTV Basel wieder in die NLB ab. Dies nach einer schwachen Abstiegsrunde und einer knappen 28:30 Niederlage gegen Fortitudo Gossau im letzten Spiel. 800 Zuschauer (Saisonrekord) sorgten trotzdem für eine stimmungsvolle Ambiance im Rankhof.

Wenn eine Mannschaft absteigt, gehört das zu den traurigsten Momenten einer Vereinsgeschichte. Dies war auch nach den 60 Minuten Handballspiel im Basler Rankhof so, als die Tränen bei den RTV-Spielern flossen. Die 59 Minuten davor, waren aber beste Werbung für diese kampfbetonte und schnelle Sportart. Für den neutralen Zuschauer Spannung und Emotionen pur. So wie man sich eben Sport vorstellt.

Die RTV-Verantwortlichen brachten sogar den Sambaclub «Sambrasilea» dazu im Rankhof aufzutauchen und für eine Stimmung zu sorgen, die absolut NLA-würdig war. Sie kam zu spät. Der RTV konnte die tolle Stimmung nicht nur in positive Energie umsetzen. Vielfach agierten die Realturner hektisch, nervös, fast zu emotional:

Kreisläufer Simon Wittlin

Dies führte dazu, dass der RTV zeitweise einem 5-Tore Rückstand hinterher rannte, beste Chancen vergab und im ganzen Spiel nie in Führung gehen konnte. Die Aufholjagd in der zweiten Halbzeit wurde nicht belohnt. Das Spiel endete mit 28:30 und der Basler Handball ist wieder zweitklassig.

Präsident Alex Ebi

Die Gründe für den Abstieg sind schwierig zu eruieren. Da waren die grossen Ziele anfangs Saison, als mit dem Holländer Joop Fiege ein Profi-Trainer eingestellt wurde, der mit den Spielern nie ganz warm wurde und die Spieler wohl auch nicht mit ihm. Da sind die Spiele in der Abstiegsrunde, wo der RTV immer wieder einbrach und grosse Vorsprünge preisgab. Und da ist nicht zuletzt auch der heutige Match, den der RTV gewinnen hätte müssen um sich überhaupt in die Barrage retten zu können, es aber nie schaffte in Führung zu gehen. Selbst dann nicht, als der Gegner Fortitudo Gossau wankte und die Basler einen Konter zum 21:20 hätten abschliessen können. Natürlich darf auch nicht vergessen werden, dass Gossau seit 9 Jahren ununterbrochen in der NLA spielt, obwohl die Ostschweizer jedes Jahr als Abstiegskandidat Nr. 1 gehandelt werden.

Zukunft NLB

In der NLB trifft der RTV nun wieder auf die Regional-Konkurrenten Möhlin und Birsfelden. Spannende Derbies sind also garantiert. Offen ist, was dies für das Kader bedeutet. Auf dem Trainerstuhl wird laut Mediensprecher, Meinrad Stöcklin, ein neuer Mann Platz nehmen, der in den nächsten Tagen vorgestellt wird. Interims-Trainer Silvio Wernle zieht sich wieder zurück. Auf dem Präsidentenposten bleibe hingegen alles beim Alten versicherte Alex Ebi und dementierte damit einen Zeitungsbericht, wonach er im Sommer aufhöre.

Mehr zum Abstieg des RTV Basel folgt im Talk am Donnerstag 27. April 2017 um 18:40 und ab 19:15 Uhr stündlich.

Gast: Präsident Alex Ebi