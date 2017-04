Begegnungszentrum für Ü50-Jährige

Immer mehr über 50-Jährige Erwerbslose werden von der Sozialhilfe abhängig. (Symbolbild: zVg/Workfair 50+/Facebook)

Beratung, Betreuung und Beschäftigung. Dies soll im Workfair50+ Haus ab Frühling 2018 für erwerbslose Menschen über 50 angeboten werden. Damit will der Verein Workfair50+ gegen die zunehmende Anzahl an Ü50-jährigen Sozialhilfeempfängern Jahre ankämpfen.

Die Zahl der Erwerbslosen über 50 steigt zunehmend an. Auf dem Arbeitsmarkt können sich diese meist nicht so gut verkaufen, wie jüngere Arbeitssuchende, zudem sind ihre Weiterbildungen länger her und somit nicht auf dem neuesten Stand.

Der Anstieg in der Sozialhilfe von Menschen, welche das 50 Lebensjahr überschritten haben, steigt stetig an, sagt der Verein Workfair50+. Dies koste die jeweilige Gemeinde mehrere Millionen pro Fall, meint Pierre Bayerdörfer, Vorstandsmitglied von Workfair50+.

Vor einem Jahr wurde der Verein gegründet, um mögliche Lösungsansätze zu bieten. Nun kämpft der Verein für ein eigenes Haus, das zu einer Art Begegnungszentrum werden soll. Im Workfair50+ Haus sollen die Erwerbslosen über 50 laut dem Verein beraten, betreut und beschäftigt werden. Erstberatungen, Coachings zu Weiterbildungen, Dossieraufbereitungen und Weiterbildungen sollen stattfinden, eine Tagesstruktur soll erschaffen werden und eine Jobbörse soll entstehen.

Am badischen Bahnhof biete sich momentan eine Immobilie für solch ein Haus an. Mit Mitgliederbeiträgen, Gönnern und einem Crowdfunding soll das Projekt im Frühling 2018 realisiert werden.