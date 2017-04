FIFA-Präsident Gianni Infantino (links) in Chile mit Alejandro Dominguez, dem Präsidenten des südamerikanischen Verbandes (CONMEBOL). (Bild: zVg)

International Videobeweis wird an WM 2018 in Russland eingesetzt

FIFA-Präsident Gianni Infantino kündigt an, dass aufgrund der positiven Rückmeldungen der Videobeweis nächstes Jahr an der WM-Endrunde in Russland eingesetzt werden soll.

«Wir werden den Videobeweis an der WM 2018 einsetzen, da wir bislang ein sehr gutes Feedback erhalten haben», sagte Infantino im Vorfeld des 67. Kongresses des südamerikanischen Fussballverbandes (CONMEBOL) in Chile. Details zur Einführung der Technologie will das International Football Association Board im März 2018 vorstellen. Mit Hilfe der Videotechnologie sollen strittige Fälle – bei Toren, Penaltys, Roten Karten oder Spielerverwechslungen – künftig besser geklärt werden können. Zuletzt wurde der Videobeweis vor Monatsfrist im Länderspiel zwischen Frankreich und Spanien (0:2) in Paris getestet. Dabei kam das technische Hilfsmittel zweimal zum Einsatz. (sda)

