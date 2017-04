Tickets für die Young Stage zu gewinnen

Impressionen der Young Stage 2016. (Video: Telebasel)

Mit 15 Nummern aus 15 Ländern erlebt das internationale Zirkus-Festival Young Stage im Mai in Basel seine neunte Auflage. Gewinnen Sie 4×2 Tickets für die Young Stage am Sonntag, 14. Mai 2017.

Unter den 30 jungen Artisten, die von einer Jury für einen Auftritt ausgewählt wurden, befindet sich ein einziger Schweizer. Beworben haben sich für eine Teilnahme am diesjährigen Festival über 600 Profiartisten aus 49 Ländern, wie die Veranstalter am Mittwoch, 26. April 2017, mitteilten. Damit wurde der Vorjahresrekord von 431 Bewerbungen deutlich übertroffen.

Unter den 30 auserkorenen Artisten befindet sich als einziger Schweizer Antonin Wicky. Der 27-Jährige bildet mit dem Franzosen Jérémy Vitupier das moderne Clown-Duo ‹Les Expirés›. Dieses sorgt an den sechs Shows, die vom 12. bis zum 16. Mai in Basel über die Bühne gehen, für ein unterhaltsames Rahmenprogramm, wie es in einer Mitteilung heisst.

Young Stage zählt sich zu den weltweit renommiertesten Plattformen für junge Zirkus-Profis. Am Festival bewerben sie sich für die mit insgesamt 11’000 Franken dotierten Preise sowie Direktengagements in TV-Shows, Variétés und Zirkussen. (sda/jw)

(Video: Youtube)

4×2 Tickets zu gewinnen

Möchten Sie die Top-Artisten am Sonntag, 14. Mai 2017, um 17:00 Uhr live in der Rosentalanlage in Basel sehen und sich in ihren Bann ziehen lassen? Dann machen Sie bei unserem Wettbewerb mit. Es gibt 4×2 Tickets zu gewinnen.

Teilnahmebedingungen: