Schlag auf Schlag im rotblauen Takt

20/21 In Basel scheint alles bereit für die achte rauschende und spontane Meisterparty in Folge. (Keystone)

17/21 Wer Lust auf eine Prise Nostalgie hat, kann am Freitag auch Streller, Frei und Huggel in Dornach bewundern. (Keystone)

15/21 Nun folgt der nächste Meisterball: In Luzern können die Basler am Freitag bereits mit einem Unentschieden die Sache klar machen. (Keystone)

5/21 An der ausserordentlichen GV in der St. Jakobshalle nahmen die Mitglieder das Konzept Burgeners deutlich an. Der Startschuss zum Umbruch war gefallen. (Keystone)

Sie haben in den letzten Tagen und Wochen die Übersicht darüber verloren, was rund um den FC Basel geschieht? Dann leistet Telebasel Abhilfe. Hier nochmals die wichtigsten rotblauen Entwicklungen kurz vor dem (womöglich) entscheidenden Spiel gegen den FC Luzern.

Wer es mit Rotblau hält, der könnte in den letzten Tagen und Wochen durchaus den Überblick verloren haben, was sich denn nun alles in den Katakomben des St. Jakob-Parks und in der Geschäftsstelle des FC Basel zugetragen hat. Kaum ein Tag vergeht, an dem keine rotblaue Meldung die Öffentlichkeit erreicht. Wir fassen zusammen:

Eine Ära soll sein Ende finden

Alles begann in einer (wahrscheinlich) verschneiten Januar-Nacht, als die FCB-Führung um Bernhard Heusler und Georg Heitz erstmals an Bernhard Burgener herantraten. Die grosse Ära der beiden Meistermacher solle eine Ende finden – und das zügiger als ursprünglich vermutet. Ein Konzept wurde ausgearbeitet. Marco Streller soll Sportchef werden und damit Georg Heitz beerben. Alex Frei bleibt weiterhin U15-Trainer und wird in Zukunft für die Strategie im Verein verantwortlich sein. Was dieser Job genau beinhaltet, wissen die Herren bis heute jedoch noch nicht so genau. Massimo Ceccaroni wird die Nachwuchsabteilung untergeordnet.

An der ausserordentliche Generalversammlung des FCB in der St. Jakobhalle entscheiden die Mitglieder am 7. April 2017 über den rotblauen Neustart – über das Schicksal ihres Vereins. Wenige Tage zuvor qualifizierte sich der FCB in einem dramatischen Spiel in Winterthur für den Cupfinal gegen den FC Sion.

Mit aussordentlicher Mehrheit spricht sich die GV für den Umbruch aus und gibt der neuen Führung um Burgener grünes Licht. Ein neuer, frischer und jugendlicher FCB soll in Zukunft auf dem heiligen Rasen des Joggeli auflaufen. Von neuen Helden ist die Rede – unter der Führung ehemaliger Helden und heutiger Legenden. Dementsprechend wurde am gleichen Abend auch die Vertragsverlängerung des Innenverteidiger-Talents Manuel Akanji bis 2021 bekanntgegeben.

Die Sichtung des Thorsten Fink

«Es war eine turbulente Zeit» sagte Marco Streller an der anschliessend Pressekonferenz. Er hatte (wahrscheinlich) keine Ahnung, was noch folgen sollte. Nur drei Tage später kommunizierten Streller und Co., dass Urs Fischer in der nächsten Saison nicht mehr FCB-Trainer sein wird.

Die Gerüchteküche kochte über. Auf den Basler Strassen gab es kein anderes Thema. Die Zeit am Rheinknie stand still. Das Unentschieden gegen den Rivalen YB am Wochenende zuvor rückte komplett in den Hintergrund. Die hiesigen Redaktionen zapften alle Quellen an. Wetten wurden abgeschlossen. Die Führung hielt sich (noch) bedeckt, was die Nachfolge der Zürcher Urgesteins angeht.

Wenige Tage später wurde Remo Gaugler vom FC Luzern als Unterstützung des neuen Sportchefs Marco Streller verpflichtet. Doch diese Nachricht verkam zur Randnotiz, als bekannt wurde, dass der ehemalige FCB-Trainer Thorsten Fink in Basel gesichtet wurde. Bilder des jetzigen Austria Wien-Trainers am Basler Flughafen machten die Runde. Die Gerüchteküche brannte inzwischen lichterloh. Einige Fans begrüssten die Möglichkeit einer Rückkehr des charismatischen Erfolgstrainers. Die Mehrheit sah diesem potentiellen Entscheid der neuen Führung mit Misstrauen entgegen. Tags darauf bestätigte der Deutsche: «Ja, es gibt Kontakt. Es ist aber nichts entschieden».

‹Jean-Pierre› Wicky wird neuer Trainer

Das Bett schien für den ehemaligen Erfolgstrainer mit Bayern-Vergangenheit gemacht. Denkste! Während sich SVP-Grossrat Heinrich Ueberwasser im Rathaus für FCB-Fan-Gräber auf dem Hörnli stark machte und der FCB bekannt gab, dass bei einer allfälligen Niederlage von YB an einem spielfreien Tag der FCB-Cracks keine spontane Meisterfeier auf dem Barfi stattfinden würde, wurde im Hintergrund weiter an der Zukunft gefeilt.

Am 21. April verkündete die neue sportliche Führung unter Marco Streller den neuen Trainer für die kommende Saison. Den Trainer für den grössten Umbruch seit der Ära Christian Gross. Es war nicht Thorsten Fink, der sich den Medienschaffenden im Joggeli präsentierte, sondern Raphael Wicky alias ‹Jean-Pierre›.

Dem U21-Trainer mit aussordentlichem Fussballverstand soll nun die Aufgabe zu Teil werden, das neue Kapitel in der FCB-Historie von der Seitenlinie aus aufzuschlagen. «Vorfreude und Stolz, dass ich dieses Vertrauen kriege», meint der Walliser in seinem sexy Akzent. «Kommunikation» ist das Stichwort, wenn es um den wichtigsten Angestellten des Vereins geht. Ob man trotzdem noch einen Dolmetscher einstellen muss? Wahrscheinlich nicht. Wicky spricht fünf Sprachen – inklusive ‹Walliserdütsch›. Sollte also kein Problem sein.

Dann kamen die Liechtensteiner…

Da die Zukunft des Vereins nun vorerst geklärt schien, konnte sich Basel wieder auf die sportliche Gegenwart im Joggeli konzentrieren. Zahlreich erschienen Herr und Frau Basler am Spieltag gegen den FC Vaduz. Reine Makulatur schien das Heimspiel gegen die Herren aus dem Ländle. Nach dem Motto ‹Die sind bereits nach der ellenlangen Anreise müde›.

Doch Urs Fischers Elf schien andere Pläne zu haben und schaffte mit Ach und Krach in den letzten Sekunden noch ein Unentschieden. Die lautstarken Nebengeräusche schienen doch nicht spurlos an der Mannschaft vorbei gegangen zu sein. Bitter für Vaduz, das die Punkte im Abstiegskampf bitter nötig gehabt hätte. Ein Weckruf für die Rotblauen, die den Meistertitel dann noch so einfach auf dem Silbertablett serviert erhalten. Und ja, die Young Boys verloren tatsächlich am nächsten Tag gegen Lugano. Aber was soll’s. So eilig hat es Basel dann mit dem achten Titel in Folge – inklusive Schneeregen im April – dann doch nicht.

Damit wären wir in der gegenwärtigen Woche angelangt. Viel Wasser ist den Rhein hintergeflossen. Übermorgen folgt die nächste Chance, gegen den FC Luzern den Sack zuzumachen. Sich den zweiten Stern über dem Vereinslogo zu sichern – und dieses Mal vermutlich mit anschliessender rauschender Party auf dem Barfüsserplatz. Eine rotblaue Völkerwanderung in die Innerschweiz scheint wahrscheinlich.

Gäbe es da nicht die Probleme mit dem Extrazug. Vergangene Woche riefen die FCB-Fans zum Boykott jenes Extrazugs auf und wollen stattdessen mitten im Abendverkehr mit den regulären Zügen nach Luzern reisen. Für die SBB-Verantwortlichen Weihnachten im April und einige schlaflose Nächte inbegriffen.

Nostalgische Nächte in Dornach

Wer keine Lust auf einen Ausflug an den Vierwaldstättersee bekundet, für den hätten wir eine nostalgische Nacht in Dornach anzubieten. Wem der Umbruch und die Geburt neuer FCB-Helden zu lange dauert, kann dort seine ehemaligen Helden beim Kicken bewundern. Marco Streller, Benjamin Huggel und Alex Frei schnüren nämlich die Fussballschuhe im Cuphalbfinal der Ü30-Teams gegen den FC Cham/Steinhausen. Der Match findet praktisch zeitgleich mit dem des FCBs in Luzern statt. Dementsprechend können die Fans den drei Stars gleich nach dem Spiel Richtung Stadtcasino im Autokorso folgen.

Und auch wenn das Videostudium des SC Cham für Freitag bei Marco Streller und Alex Frei klare Priorität zu geniessen scheint, werkeln die Beiden weiterhin fleissig am rotblauen Relaunch. Inzwischen wurde bekannt, dass Raphael Wicky seinen Posten als U21-Trainer per sofort aufgibt, um sich seiner gewaltigen Aufgabe als kommender Cheftrainer zu widmen.

Massimo Ceccaroni wird die Nachwuchself bis Ende Saison begleiten. Und aus dieser Mannschaft darf sich Innenverteidiger Pedro Pacheco glücklich schätzen. Er unterschrieb gestern, 15. April 2017, einen Dreijahresvertrag und ist ab kommender Saison Bestandteil der ersten Mannschaft und heutiges Symbol der rotblauen Verjüngungskur.

Der Tisch im Stadtcasino ist gedeckt. Der Champagner steht kalt. Der Mannschafsbus ist (hoffentlich) vollgetankt. Die alljährliche (spontane) Party könnte steigen. Morgen Abend wird noch einmal zum Fussballgott und zu Petrus gebetet, dass das mögliche Fest am Freitag zu später und trockener Stunde von statten gehen kann. Damit das Kapitel ‹Zweiter Stern› geschlossen und das Kapitel ‹Wicky und die starken Männer› beginnen kann.