Kandinsky und Malevich in Basel

Telebasel Glam vom 26. April 2017.

Seit dem 22. April 2017 beherbergt das Spielzeug Welten Musem die Ausstellung ‹Malevich, Kandinsky und revolutionäres Porzellan›. Glam hat den Sammler und Leihgeber Vladimir Tsarenkov zum Interview getroffen.

Vladimir Tsarenkov besitzt über 700 Kunstwerke, darunter rund 100 Einzelstücke. Zu seinen Sammlungen gehören auch Werke von Kazimir Malevich und Wassily Kandinsky. Seine Leidenschaft zum Porzellan hat der 68-Jährige vor 15 Jahren an einer Ausstellung in Paris entdeckt.

Vladimir Tsarenkov wurde in Moskau geboren, lebte eine Zeit in Frankreich und ist heute in London wohnhaft. Seine Sammlerstücke stehen bei ihm zu Hause auch in sogenannten Showcases, also Vitrinen, wie im Spielzeug Welten Museum.

Russisches Porzellan aus der Zeit von 1917 bis 1927 spiegelt die Veränderungen während und nach der Revolution in Russland wieder. In der Ausstellung zu sehen sind Kreationen von 64 Avantgarde-Künstlern wie Kazimir Malevich oder Wassily Kandinsky. Das Porzellan wurde nach nach den Entwürfen der Künstler modelliert.

Kazimir Malevich

Sein Gemälde ‹Das schwarze Quadrat auf weissem Grund› von 1915 wird auch als «Ikone der Moderne» bezeichnet. Kazimir Malevich wurde im Jahr 1878 in Kiew geboren und starb im Jahr 1935 in Sankt Petersburg. Er war Maler und Hauptvertreter der russischen Avantgarde.















(Bilder: Spielzeug Welten Museum Basel)

Wassily Kandinsky

Mit Franz Marc war Wassily Kandinsky Mitbegründer der Künstlergruppierung ‹Der blaue Reiter›. 1866 wurde Kandinsky in Moskau geboren und starb 1944 in Neuilly-sur-Seine, einem Vorort von Paris. Er war Künstler des Expressionismus und einer der Wegbereiter der abstrakten Kunst.











(Bilder: Spielzeug Welten Museum Basel)

Die Ausstellung im Spielzeug Welten Museum dauert noch bis am 8. Oktober 2017.