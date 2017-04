Handball-Showdown im Rankhof

Video: Telebasel

Wer verliert steigt direkt in die Nati B ab. Das ist die Ausgangslage vor dem Spiel RTV Basel gegen Fortitudo Gossau um 20:30 Uhr in der Sporthalle Rankhof.

Es kommt quasi der Angstgegner des RTV Basel in die heimische Rankhofhalle: Fortitudo Gossau. In 5 Spielen dieser Saison konnten die Basler gegen das vermeintlich schwächste NLA-Team noch nie gewinnen. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Abstiegsrunde, verloren die Basler desolat mit 10 Toren Unterschied. In der Tabelle liegen die Ostschweizer nun mit einem Punkt Vorsprung auf den RTV auf dem Zweitletzten Platz der Abstiegsrunde. Ihnen würde ein Unentschieden reichen, um sich in die Barragespiele gegen den Zweiten der NLB, Stäfa, zu retten.

Dennoch sind die RTV’ler überzeugt, dass es ihnen gelingt Gossau mit einem Sieg heute noch zu überholen und somit den direkten Abstieg zu vermeiden. «Wir konnten noch keinen Sieg gegen die Ostschweizer landen, wenn nicht heute, wann dann…?», sagt Kreisläufer Simon Wittlin.

Anpfiff zu RTV gegen Gossau ist heute um 20:30 Uhr im Rankhof in Basel. Alle Vereine geniessen Gratis-Eintritt. Auf telebasel.ch können Sie das Spiel in einem Liveticker verfolgen.