Liese rieselt der Schnee auch in Binningen. (Video: zVg.)

Region Die erneute Rückkehr des Winters

Wer am Montag noch dachte, jetzt ist der Winter endgültig besiegt, muss eine Niederlage einräumen. Die Kälte kehrt noch einmal zurück in die Schweiz. Heute morgen kam es in vielen Teilen der Region, darunter auch in Basel, sogar zu leichtem Schneefall.