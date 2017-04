Baloise übernimmt Immobiliengesellschaft Pax Anlage

Am Dienstag, 25. April 2017, ist das öffentliche Angebot der Baloise für die Übernahme der rund 30 Prozent sich im Publikum befindlichen Pax-Anlage-Aktien abgelaufen. Der Versicherung wurden 17’685 Aktien angedient, wie die Baloise am Mittwoch, 26.April 2017, mitteilte.

Dies sind 9,83 Prozent aller per 25. April 2017 kotierten Pax Anlage Aktien. Von den 51’461 Aktien, auf die sich das Angebot bezog, sind es 34,37 Prozent.

Die Mehrheitsübernahme hatte die Baloise bereits im Januar aufgegleist. Sie hatte den Mehrheitsaktionären – der Muttergesellschaft Pax Holding, deren Lebensversicherungsgesellschaft sowie den Nürnberger Lebensversicherungen – ihre 70 Prozent der Aktien abgekauft. Seit dem 10. März hat das Unternehmen dann 803 Pax Anlage Aktien börslich oder ausserbörslich erworben.

Die Baloise hält damit insgesamt 146’224 Pax-Anlage-Aktien respektive 81,24 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals. Bei diesen Angaben handelt es sich um ein provisorisches Zwischenergebnis. Das definitive Zwischenergebnis wird die Baloise am 2. Mai veröffentlichen.

Am nächsten Tag beginnt die Nachfrist von zehn Börsentagen für die Publikumsaktionäre zur Annahme des Angebots. Dieses endet am 16. Mai, der Kauf der Pax Anlage soll voraussichtlich per 30. Mai 2017 über die Bühne gehen.

Hintergrund für die Übernahme sind die Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank (SNB), wegen welcher die Renditen zinstragender Anlagen unter Druck sind. Versicherungen weichen deshalb zunehmend auf andere Anlageklassen wie beispielsweise auf Immobilien aus. Baloise gehörte heute bereits heute zu den grössten Immobilienanbietern der Schweiz.

(sda)