Vom missglückten Shopping-Trip zum Designer-Label

An der ‹blickfang› zeigen zahlreiche Designer aus der Mode, Schmuck- und Möbelwelt ihre Kreationen. ‹Selfnation› verbindet moderne Mode mit Klassik. Glam traf die Jeans-Designer und erfuhr die Hintergründe des Labels..

Jede Idee und Vision hat eine Hintergrundgeschichte. Einen Moment, wo einem das Licht aufgeht. So auch bei den Gründern von ‹Selfnation›: Alles fing damit an, dass die beiden Co-Founder Andreas Guggenbühl und Michael Berli mit ihren Freundinnen geschlagene zwei Stunden nach passenden Jeans gesucht haben. Keine wollte passen. Da beschlossen die Beiden, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Zusammen mit Sandra Guggenbühl und einer Designerin legten sie in 2013 in Berlin den Grundstein für ihre Marken.

Nach traditioneller Handarbeit

Heute schneidert das Designer-Label auf individuelle Masse gefertigten Jeans und Chinos in traditioneller Handarbeit in Deutschland und in der Schweiz. Dazu werden nur die besten Materialien aus Italien, Deutschland und der Schweiz verwendet. Ursprünglich stieg das Label nur mit Absicht Jeans für Frauen zu kreieren ins Modebusiness ein. Aufgrund der hohen Nachfrage, wurden kurze Zeit später auch Männermodelle hinzugefügt.

