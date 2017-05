Der Entscheid in Brüssel hat auch Einfluss auf die Schweiz. (Symbolbild: Keystone)

Verschärftes Waffenrecht der EU definitiv angenommen

Es war nur noch eine Formalie: Als A-Punkt, also ohne Diskussion, haben die EU-Staaten am Dienstag in Luxemburg die Verschärfung des EU-Waffenrechts definitiv gut geheissen. Die Schweiz als Schengen-Mitglied muss die neuen Regeln übernehmen.

Mit der neuen Regelung werden unter anderem die Registrierungspflicht für Waffen verschärft und für Privatpersonen der Online-Handel sowie der Besitz von halbautomatischen Waffen eingeschränkt. Folge der Terroranschläge Ausserdem wird es neu einheitliche Standards für das Deaktivieren von Waffen geben. Für Museen, Sammler und für Sportschützen sind jedoch Ausnahmen vorgesehen. Die Verschärfung der EU-Waffenrichtlinie ist eine Folge der Terroranschläge in Paris im November 2015. Als Schengen-Mitglied muss die Schweiz die verschärfte EU-Regelung übernehmen. Tut sie das nicht, droht ihr im schlimmsten Fall der Schengen-Ausschluss. Im Vorfeld hatte das neue Waffenrecht in der Schweiz jedoch für rote Köpfe gesorgt. Denn der ursprüngliche Entwurf sah so strikte Verschärfungen vor, dass Schweizer Armeeangehörige nach Ablauf ihrer Dienstzeit ihr Sturmgewehr nicht mehr hätten behalten dürfen. Die Schweizer Diplomaten intervenierten und konnten dafür eine Ausnahme erwirken. Widerstand in der Schweiz Doch trotz der erreichten Schweizer Ausnahme gibt es Widerstand gegen die Verschärfung. In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat eine Motion von Werner Salzmann (SVP/BE) an, worin der SVP-Politiker fordert, dass die Verschärfung des EU-Waffenrechts Schützinnen und Schützen in der Schweiz bei ihrem Hobby nicht einschränken soll. Bereits ein Referendum angekündigt für den Fall, dass die Schweiz die neue EU-Regelung übernehmen wird, hat der Schweizer Schiesssportverband (SSV) zusammen mit dem Verein für eine sichere Schweiz “Pro Tell” und der Interessengemeinschaft Schiessen. Als nächstes muss nun der Bundesrat entscheiden, ob er die EU-Richtlinie zum Waffenrecht akzeptiert und wie er sie umsetzen wird. (sda)

