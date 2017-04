Vom ehemaligen Tresorraum ist nicht mehr viel übrig. (Keystone)

International «Jahrhundert-Raub» in Paraguay

Die Polizei in Südamerika spricht von einem «Jahrhundert-Raub»: Rund 60 schwerbewaffnete Verbrecher haben bei einem Raubüberfall in Paraguay aus einem Tresor umgerechnet knapp 30 Millionen Franken erbeutet. Es gab mindestens vier Tote. Die Täter flüchteten nach der Tat in der Stadt Ciudad del Este über die nahegelegene Grenze nach Brasilien.

Die Polizei lieferte sich mit der Bande Schiessereien, drei Menschen starben. Zuvor war beim Raub aus dem Tresor bereits ein Polizist ums Leben gekommen. Zudem gab es fünf Verletzte. Geldlager mit Sprengstoff attackiert Die Gangster hatten das Lager des Geldtransportunternehmens Prosegur mit Sprengsätzen attackiert und die bisher grösste Summe in der Region erbeutet. Ciudad del Este ist für kriminelle Geschäfte berüchtigt. Die brasilianische Polizei stiess einige Stunden nach dem Raub etwa 50 Kilometer nördlich vom Tatort auf eine Gruppe der Bande. Beim Schusswechsel wurden drei Verbrecher getötet und vier festgenommen, wie das paraguayische Innenministerium mitteilte. Ein Teil der Beute wurde dabei sichergestellt, wie die Zeitung ‹ABC Color› berichtete. Die Mitglieder der Bande flüchteten vermutlich mit Motorbooten über den Paraná-Fluss nach Brasilien, es wird vermutet, dass die Bande aus São Paulo stammt. Stundenlange Kämpfe Zuvor hatten sie fast drei Stunden lang Ciudad del Este in Angst und Schrecken versetzt. Sie hatten bei dem Überfall auf das Depot mehrere Sprengsätze gelegt, um bis zum Tresor vorzudringen. Das Prosegur-Gebäude wurde zerstört. Andere Bandenmitglieder griffen mit Sturmgewehren gleichzeitig auch das lokale Polizeipräsidium und das regionale Regierungsgebäude an und setzten mehr als ein Dutzend Fahrzeuge in der Stadt in Brand. Offensichtlich war der Plan, die Sicherheitskräfte vom Überfall abzulenken und die Verfolgung zu erschweren. Die Gangster verstreuten auf der Flucht zudem Tausende Krähenfüsse, spitze Metallzinken, hinter sich auf der Strasse. Die Polizei fand wenige Kilometer vom Tatort entfernt fünf verlassene Autos mit brasilianischer Zulassung, in denen sich Waffen und viel Sprengstoff befanden. Lange Planung Die Ermittlungen weisen auf eine von langer Hand geplante Aktion der berüchtigten brasilianischen Verbrecherbande Primeiro Comando da Capital (PCC/Erstes Kommando der Hauptstadt) hin, wie der Polizeisprecher Augusto Lima erklärte. Sie hat ihren Sitz in São Paulo und dominiert in vielen Regionen den Drogenhandel. Anfang des Jahres war es zu Gefängnismeutereien mit mehr als hundert Toten gekommen, an denen auch PCC-Mitglieder beteiligt waren. Paraguays Staatschef Horacio Cartes ordnete den Einsatz des Militärs bei der Verfolgung der Räuber an. Die Behörden hatten Informationen über die Vorbereitung eines grossen Überfalls bekommen, ohne jedoch das Ziel und den Zeitpunkt zu kennen, wie Innenminister Lorenzo Lezcano dem Sender ABC Cardinal erklärte. (sda dpa)

