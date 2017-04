Frau (20) nach Discobesuch von der Strasse katapultiert

Glück im Unglück für die junge Fahrerin. (Symbolbild Pixabay)

Das 20-jährige Opfer war auf dem Heimweg von der Disco, also plötzlich ein Audi mit überhöhter Geschwindigkeit ins Heck ihres Citroen prallte. Das Fahrzeug der jungen Frau wurde von der Strasse katapultiert und überschlug sich. Der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 05.00 Uhr morgens beim Ortseingang Neuenburg. Die 20-jährige Frau befand sich in ihrem Citroen auf dem Heimweg von der Diskothek in Auggen, als ein Audi mit französischer Zulassung mit überhöhter Geschwindigkeit mit in das Fahrzeug der Frau prallte. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde das Fahrzeug mitsamt der Lenkerin von der Strasse katapultiert, überschlug sich und blieb in der Böschung liegen.

Fahrzeug parkiert und geflohen

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die verletzte 20-Jährige, sondern steuerte sein schwer beschädigtes Fahrzeug auf den Parkplatz eines nahen Supermarktes. Dort liessen die beiden Insassen das Fahrzeug stehen und in einen wartenden Geländewagen. Dieser raste dann laut Zeugenberichten ohne Licht, dafür mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung davon.

Das Unfallopfer wurde beim Zwischenfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 20’000 Euro. Die Polizei Freiburg ermittelt und sucht Hinweise zum Geländewagen, der den Tätern zur Flucht verhalf.