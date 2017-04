Elektra Baselland setzt auf Energiewende

Eigentlich wollte die Elektra Baselland (EBL) über ihre hervorragenden Jahreszahlen informieren. Im Hinblick auf die nahende Abstimmung über das Energiegesetz, äusserte sich Geschäftsführer Urs Steiner überraschend.

«Die Energiewende findet statt, ganz egal ob die Schweiz das neue Energiegesetz annimmt oder ablehnt», sagt Urs Steiner, der Geschäftsführer der EBL, die als Genossenschaft organisiert ist. Überraschende Worte an der Medienkonferenz, die eigentlich die Bilanz des Geschäftsjahres 2016 zum Inhalt hat. Am 21. Mai entscheidet die Schweiz über ihre Energiepolitik, wenn sie über das neue Energiegesetz abstimmt. Beim Stromversorger EBL hänge die künftige Strategie nicht von einem Nein oder einem Ja ab, bekräftigt Steiner. «Wie fahren seit 20 bis 30 Jahren dieselbe Strategie. Und diesen Kurs werden wir in den nächsten, überschaubaren Jahren weiterführen.»

EBL setzt wieder auf Geothermie

Die EBL setzt wieder auf Geothermie. Ihr Projekt im jurassischen Haute-Sorne benötigt nur noch die Baubewilligung vom Bundesgericht. Und falls die Schweizer Stimmbürger das Energiegesetz annehmen, wird die Geothermie sogar vom Bund finanziell unterstützt. In Basel musste das Geothermieprojekt nach einigen Erdbeben, die es ausgelöst hatte, abgebrochen werden.

Künftig will die EBL ein kleines Wasserkraftwerk kaufen. «Wir können lange über die Abstimmung diskutieren. Das grösste Ziel der Schweiz muss es sein, die Wasserkraft zu retten, die den grössten Teil erneuerbarer Energien ausmacht.»

Gewinn verdoppelt

Die EBL Gruppe hat 2016 trotz eines anspruchsvollen Energie- und Telekommunikationsumfelds den Gewinn nahezu verdoppelt. Er stieg gegenüber dem Vorjahr von 10,6 auf 20 Millionen Franken.

Der Umsatz legte um 2,1 Prozent auf 219,2 Millionen Franken zu, wie die Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) mit Sitz in Liestal am Dienstag mitteilte. In allen drei Geschäftsbereichen Strom, Wärme und Telekommunikation seien grosse qualitative wie finanzielle Fortschritte erzielt worden. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT stieg um fast 12 Prozent von 24,4 Millionen auf 27,3 Millionen Franken.

Basis der erfreulichen Jahresrechnung ist gemäss Mitteilung das Ergebnis einer seit Jahren konsequenten Umsetzung eines Kosten- und Effizienzsteigerungsprogrammes. Dazu kämen die Konzentration auf das Kerngeschäft sowie getätigte Investitionen in die erneuerbare Energieproduktion Wind, Sonne und Biomasse. (sda/ch)