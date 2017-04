Dufry verlängert Vertrag mit Flughafen in Liverpool um acht Jahre

Der Hauptsitz der Dufry Group ist in Basel. (Bild: keystone)

Der Reisedetailhändler Dufry hat seinen Vertrag mit dem John Lennon Airport in Liverpool um acht Jahre verlängert. Die neue Vereinbarung sehe überdies eine Erweiterung der bestehenden Duty Free-Ladenflächen auf 820 Quadratmeter von 730 vor, teilte Dufry am Dienstag, 25. April 2017 mit.

Mit der Verlängerung des Vertrags sollen die Ladenflächen renoviert werden. Der Flughafen in Liverpool gehört den Angaben zufolge mit einem jährlichen Aufkommen von 3 Millionen abfliegenden Passagieren zu den wichtigsten in Grossbritannien. Er dient für die Region Nordwest-England als Basis für Reisen in verschiedene europäische Destinationen wie Spanien, Irland, Frankreich und Portugal. (sda awp)