Das ‹Trio Infernale› will in den Cupfinal

Viele FCB-Fans sehnen sich nach den Zeiten mit Streller, Frei und Huggel. (Keystone)

Der SC Dornach trifft am Freitagabend im Cuphalbfinal der Ü30-Herren zuhause auf den SG Cham/Steinhausen. Speziell: Auf dem Platz steht beinahe die halbe designierte FCB-Führung. Dies zeitgleich, wenn dieser wohl in Luzern offiziell Schweizermeister wird.

Es sind turbulente Wochen in der Basler Fussballwelt: Der FC Basel steht vor dem 20. Meistertitel und damit dem zweiten Stern auf der FCB-Brust. Der Wechsel an der Führungsspitze inklusive Trainer im Sommer. Für die Fans des rotblauen Fussballs sind es ereignisreiche und spannende Tage. Viele Fans hoffen auf neue ‹Helden›, unter der Führung von alten ‹Helden›. Der FCB-Fan erinnert sich nostalgisch an die grandiosen Zeiten als Benjamin Huggel, Marco Streller und Alex Frei zusammen das FCB-Trikot trugen.

In Dornach kommt es am Freitag, 28. April 2017, nun im Ü30-Cuphalbfinal zum Revival dieser drei Legenden. Nur: Zeitgleich erspielt sich der FC Basel wohl in Luzern offiziell den Meistertitel. Somit verpassen Streller und Frei den Moment ‹der Erlösung› hautnah. Die beiden designierten FCB-Vorsteher stehen selber auf dem Platz.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung nächsten Freitag auf dem Gigersloch in Dornach! #fussball #ü30 #seniorenfussball A post shared by Beni Huggel (@benihuggel) on Apr 22, 2017 at 9:11am PDT

Vom Joggeli ins Gigersloch

Dort treffen die Dornacher auf den SG Cham/Steinhausen. Ein Schicksalsspiel für Dornach-Coach Daniel Dreier. Hat man doch den Sieg im Cup als Saisonziel ausgesteckt: «Mit diesem Staraufgebot sieht es gut aus. Wir sind zuversichtlich für’s Spiel», meint Dreier. Über den Gegner weiss er indess nicht allzu viel Bescheid: «Wir haben auf das Videostudium ausnahmsweise verzichtet», meint Dreier lachend.

Am Freitagabend, um 20:15 Uhr, geht es auf der Sportanlage Gigersloch um den inoffiziellen Schweizermeistertitel. Dreier hofft dementsprechend auf zahlreiche Zuschauer. «Das Spiel ist das Gesprächsthema im Dorf. Wenn das Wetter mitspielt, sollten wir eine tolle Kulisse haben», sagt der Trainer.

Designierte FCB-Führung im Sturm

Ob er auch in Zukunft auf die Unterstützung von Alex Frei und Marco Streller setzen kann, weiss Daniel Dreier noch nicht. Bis die designierte neue FCB-Führung um Sportchef Streller und Frei ihre Zeiteinteilung finden, stockt die Kaderplanung beim SC Dornach. «Das Ausmass ihres Engagements ist ja noch nicht fixiert. Alex beispielsweise weiss ja auch noch nicht, was sein Posten beim FCB alles beinhalten wird. Es ist aber auch nicht so, dass wir dreimal in der Woche trainieren würden», sagt Dreier. «Wir haben von Zeit zu Zeit einen Match. Ich denke das wäre ein guter Ausgleich für die Zwei.»