Asylbewerber wegen Mordes an Ehefrau angeklagt

Der Afghane erstach seine Ehefrau mit einem Küchenmesser. (Symbolbild: Pixabay)

Ein Asylbewerber aus Afghanistan, der seine Ehefrau im November 2015 im Aargau durch 56 Messerstichen getötet hatte, soll wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt werden. Er erstach die 30-Jährige gemäss Aargauer Staatsanwaltschaft skrupellos.

Die Afghanin war am 4. November 2015 in der Fricktaler Gemeinde Gipf-Oberfrick im Garten eines Zweifamilienhauses tot aufgefunden worden. Die Frau erlag am Tatort den ihr zugefügten Verletzungen.

Der tatverdächtige Ehemann des Opfers liess sich vor Ort widerstandslos von der Kantonspolizei festnehmen. Die Ermittlungen ergaben, dass es zwischen dem heute 42-jährigen Mann und dem Opfer zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Der Streit begann in der Wohnung und endete mit einem Kampf im Garten tödlich.

Der Mann soll der Frau mit einem Küchenmesser insgesamt 56 Stichverletzungen zugefügt haben – an Gesicht, Rumpf, Nacken sowie drei Schnittverletzungen an Hals, rechtem Oberschenkel und linkem Ringfinger. Er habe das Opfer auch gewürgt und geschlagen, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft am Dienstag, 25. April 2017, weiter mitteilte.

Laut des in Auftrag gegebenen Gutachtens des Instituts für Rechtsmedizin Aarau verblutete das Opfer an den zahlreichen Stich- und vereinzelten Schnittverletzungen.

Kein Geständnis

Der Mann legte kein Geständnis ab. Er machte gemäss Staatsanwaltschaft während des gesamten Vorverfahrens keine Aussagen zur Sache. Der Afghane befindet sich seit dem 4. November 2015 in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft beantragte nun beim Zwangsmasnahmengericht die Anordnung von Sicherheitshaft.

Das Ehepaar und die drei Kinder waren zur Tatzeit Asylbewerber. Ihr Asylgesuch war vor längerer Zeit abgewiesen worden. Aus humanitären Gründen musste die Familie nicht ausreisen. Die drei Kinder waren zur Tatzeit in der Schule gewesen.

(sda)