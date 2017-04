Dem Transporter konnte der Junglenker gerade noch ausweichen. Trotzdem knallte er ins parkierte Fahrzeug. (Kantonspolizei BL)

Baselland Angetrunkener Fahrer lässt Beifahrerin verletzt zurück

Angetrunken und ohne Führerausweis hat ein junger Automobilist am Montagabend in Reinach BL einen Selbstunfall verursacht. Der 19-Jährige Lenker und dessen gleichaltrige Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag meldete.

Nach einem Halt an einer Kreuzung gab der junge Mann gegen 21.45 Uhr auf der Gehrenstrasse beim Anfahren zu viel Gas und kam ins Schleudern. Einem parkierten Lieferwagen konnte er noch ausweichen, doch fuhr er danach über eine Grünfläche und krachte in einen auf einem Parkplatz stehenden Personenwagen. Unfallfahrer haut ab Während die Beifahrerin verletzt am Unfallort zurückblieb, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Die Polizei konnte ihn erst nach drei Stunden aufgreifen. Die beiden Verletzten wurden ins Spital gebracht. Beim 19-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Nun wird er verzeigt. (sda)

