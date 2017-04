Rickenmann ist residierender Domherr des Standes Solothurn

Der Solothurner Regierungsrat wählte Rickenmann auf Vorschlag des Diözesenbischofs Felix Gmür, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Rickenmann tritt sein Amt am 1. September an und ersetzt Martin Gächter.

Politisches Bindeglied

Nach der Wahl von Rickenmann besteht das Domkapitel aus sechs residierenden und zwölf nicht residierenden Domherren. Hauptaufgabe der residierenden Domherren ist die Unterstützung des Diözesanbischofs in seinen Leitungsaufgaben.

Die Domherren sind die politischen Bindeglieder zwischen den zehn Kantonen und der Diözese des Bistums Basel. Gemeinsam wählen sie als Domkapitel den Diözesanbischof und beraten ihn in politischen Fragen. (sda)