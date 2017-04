Regio vom 24. April 2017.

Baselland Über 100 Eier flogen durch die Luft

Am Sonntag nach Ostern, dem sogenannten ‹Weissen Sonntag›, findet in vielen Gemeinden ein traditioneller Frühlingsbrauch statt: ‹Eierläset›. In Sissach trafen der TV Sissach und der TV Gelterkinden aufeinander. Wer sorgte für die grössere Sauerei?

Die ganze ‹Sause› am Sonntag in Sissach begann mit einem grossen Knall: Plötzlich sprinteten zwei Läufer los, sammelten Eier ein und warfen diese schliesslich in einen Korb. Was hat es damit wohl auf sich? «Ich habe das noch nie gesehen und finde das ganz verreckt, was sie da machen», sagt Felix Siegrist. Es handelt sich dabei und einen traditionellen Anlass aus der Region: ‹Eierläset›. Heiner Kern kommt aus Sissach und weiss um die Bedeutung: «Es ist eine alte Tradition, ein schöner Anlass.» In Sissach duellierten sich der einheimische Turnverein sowie derjenige aus Gelterkinden. Wer gewonnen hat, sehen Sie oben im Video. Eine langjährige Tradition Der ‹Eierläset› ist ein alter Frühlings- und Fruchtbarkeitsbrauch zum Vertreiben des Winters, den örtliche Turnvereine in zahlreichen Gemeinden der Kantone Aargau, Solothurn und Basel-Landschaft pflegen, wie auf der Webseite ‹Lebendige Traditionen› steht. Zwei Sägemehl-Bahnen wurden dort ausgelegt und in kleinen Abständen Eier darauf gelegt. Die ersten zwei Läufer machen sich auf den Weg zum entferntesten Ei, heben es auf und werfen es dem Fänger zu. Dabei ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob auf einem Bürostuhl, auf Skiiern oder in einer Garette – Hauptsache es macht Spass.

