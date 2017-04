Macron siegt im ersten Wahlgang vor Le Pen

Emmanuel Macron erlangt im ersten Wahlgang ums Präsidentenamt die meisten Stimmen. (Bild: Keystone/AP Photo/Christophe Ena)

Der europafreundliche Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron hat im ersten Wahlgang ums Präsidentenamt in Frankreich am Sonntag am meisten Stimmen geholt. Er lag mit 23,75 Prozent vor der Chefin des Front National, Marine Le Pen, die 21,53 Prozent holte.

Die beiden treffen somit in der Stichwahl vom 7. Mai aufeinander. Der konservative Kandidat François Fillon lag nach Auszählung aller Stimmen mit 19,91 Prozent auf Rang drei, wie das französische Innenministerium am Montagmorgen mitteilte. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon erreichte 19,64 Prozent.

Die Kandidaten der 60 Jahre lang das Staatsoberhaupt stellenden Konservativen oder Sozialisten schafften es nicht in die zweite Runde. Für diese sagten die noch am Abend veröffentlichte Umfragen dem unabhängigen Macron fast eine Zwei-Drittel-Mehrheit vorher. Macron kündigte an, er wolle das europäische Projekt erneuern und sich rasch eine Mehrheit im Parlament verschaffen.

Insgesamt waren rund 47 Millionen Franzosen zur Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 80 Prozent. Politiker der unterlegenen Lager riefen zur Wahl Macrons in der zweiten Runde auf. So appellierte der sozialistische Regierungschef Bernard Cazeneuve an seine Landsleute, für Macron zu stimmen und dem Front National eine Niederlage zu bereiten. Auch mehrere Politiker in Europa drückten ihm ihre Unterstützung aus. Der 39-Jährige könnte der jüngste Präsident werden, der in den Elysée-Palast einzieht.

Le Pen erzielt bestes Front-National-Ergebnis aller Zeiten Marine Le Pen hat in der ersten Runde der Präsidentenwahl nach Zahl der Stimmen das beste Ergebnis in der Geschichte des Front National erzielt. Mehr als 7,6 Millionen Franzosen stimmten für Le Pen, wie das Innenministerium am Montagmorgen auf seiner Internetseite bekanntgab. Das sind deutlich mehr als die 6,8 Millionen Stimmen, die der Front National landesweit in der zweiten Runde der Regionalwahlen 2015 bekam – der bisherige Stimmenrekord der rechtsextremen Partei. Antifaschisten randalieren nach Präsidentenwahl in Paris Mehrere Hundert vorwiegend jugendliche Demonstranten haben am Abend der französischen Präsidentenwahl in Paris randaliert. Ungefähr 300 Menschen folgten einem Aufruf antifaschistischer und antikapitalistischer Bewegungen. Sie kamen am Sonntag auf dem Bastille-Platz in der Hauptstadt zusammen, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Die Polizeipräfektur rief Autofahrer dazu auf, den Bereich zu meiden. Einige der Versammelten warfen Flaschen und Knaller auf in grosser Zahl anwesende Polizisten. Einige waren vermummt und schwarz gekleidet. Drei Personen wurden von den Sicherheitskräften festgesetzt. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, sagten Teilnehmer einem dpa-Reporter. Einige hatten geschwollene Augen. Im Osten der Stadt beschädigten Demonstranten Bushaltestellen und stiessen Mülleimer um. Ein Teilnehmer rief per Mikrofon dazu auf, «gegen Marine und gegen Macron» zu stimmen. «Weder Macron, noch Le Pen», skandierten die Versammelten.

(sda reu afp dpa)